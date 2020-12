Sénégal: Saint-Louis-très remontés contre les autorités administratives et forces de l'ordre - En détresse, les acteurs culturels menacent de se faire entendre

Les acteurs culturels de la région de Saint-Louis ont fait face à la presse pour exprimer leur colère à l'endroit des autorités administratives et forces de sécurité qui les empêchent d'exercer leurs métiers. Artistes, musiciens, comédiens, chorégraphes, metteurs en scène, entre autres révèlent qu'ils n'en peuvent plus et disent « Non aux tracasseries administratives et policières ».

Selon eux, l'État devrait tout autoriser ou tout interdire en fermant les écoles, universités, marchés et autres.

«Le problème qui gangrène le secteur culturel à Saint-Louis est bien antérieur à la pandémie de la Covid-19." C'est la précision faite par Pape Samba Sow dit "Zoumba", artiste comédien ayant porté la parole de ses camarades à l'occasion de la rencontre initiée avant-hier par les acteurs culturels de la région de Saint-Louis. "Depuis plusieurs années, nous sommes harcelés sans cesse par des tracasseries administratives et policières qui nous empêchent d'exercer convenablement notre métier", a-t-il regretté face à la presse. Ces acteurs et promoteurs cultuels de ville tricentenaire y ont exprimé leur colère et mécontentement contre les mesures restrictives imposées par l'administration territoriale visant à limiter la propagation de la Covid-19.

Regroupés au sein d'un collectif, ils ont dénoncé le manque de considération de la part de leurs autorités tout en évoquant toutes les conséquences désastreuses de ces arrêtés sur leurs activités. Ces acteurs et promoteurs culturels ont, lors de cette rencontre, mis en garde les autorités administratives tout en menaçant de se faire entendre, allant même jusqu'à descendre dans la rue, si les contraintes persistent. "Nous ne comprenons pas l'application stricte de l'interdiction des spectacles à 23 heures à Saint-Louis alors qu'une dérogation est faite dans les autres régions du pays. C'est comme si nous autres acteurs culturels de Saint-Louis, nous ne faisons pas partie du pays. Cette interdiction devrait s'appliquer à tous sans exception", a-t-il martelé devant ses pairs très en colère.

Ces artistes de Saint-Louis s'insurgent également contre la non-affectation de la bâtisse Rognat Nord à la culture, estimant qu'il s'agit d'un manque de considération à l'endroit de leur secteur. Ce point de presse marque ainsi un début de leur plan d'actions pour dire "Non" au calvaire longtemps enduré dans la région dans le cadre de l'exercice de leurs métiers.