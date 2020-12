Sénégal: Sédhiou - Migration irrégulière, pauvreté ambiante, gouvernance vicieuse - Le parti de la construction et de la solidarité Jengu Tabax sur le front !

Le secrétaire général du Parti de la construction et de la solidarité Jengu Tabax poursuit sa tournée politique dans le sud du pays. A Sédhiou où il s'est rendu lundi dernier, Mor Ndiaye a passé au crible l'actualité politique dans ses différentes facettes.

A l'issue du face-à-face avec ses militants, il a fait savoir à la presse qu'ils sont venus à Sédhiou « dans le cadre d'une tournée que nous sommes en train de mener depuis vendredi dernier dans la région naturelle de Casamance. Nous avons procédé à l'installation des comités de quartier dans le sillage de l'installation des instances de notre parti, c'est à dire le Parti de la construction et de la solidarité Jengu Tabax un peu partout au Sénégal ».

Interrogé sur le poids politique de son parti, il note « notre parti a mis en place une coalition dénommée « coalition Tabax » qui est en train d'accueillir des présidents de partis et de mouvements appartenant à l'opposition. Nous avons également passé en revue les structures qui ont déjà été installées et à porter le message d'encouragement du président Boubacar Camara ».

A propos de la situation sociale et économique, Mor Ndiaye ne fait pas dans la langue de bois : « c'est une déception car en venant ici en Casamance, on pensait qu'on allait y trouver un minimum standard mais c'est hélas une absence quasi générale d'infrastructures de base en termes d'industries et d'entreprises notamment. Les fruits et légumes pourrissent en zone de production ».

Pour lui, Il y a lieu de voir, à travers des coopératives comment mettre en place des industries de transformation.

Au chapitre politique et de gouvernance notamment l'entrée de Idrissa Seck dans la coalition gouvernementale, il demeure ferme : « Idrissa Seck n'a aucune conviction politique. N'est-ce pas lui qui avait soutenu la suppression du Sénat au motif qu'il est budgétivore et voilà qu'il est pris dans son propre piège en devenant le président de cette chambre. C'est une trahison ».

Sur place les femmes et les hommes mobilisés pour leur cause ont rassuré de leur engagement à promouvoir ce parti au travers de ses idéaux et de son programmes de développement.