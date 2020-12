Sénégal: Pédagogie numérique - L'Unhcr octroie à 700 élèves-refugiés des kits scolaires

Une cérémonie symbolique de remise de kits scolaires s'est tenue au siège du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) à 700 élèves-refugiés, toutes classes confondues du Sénégal dont 200 à Dakar et 500 à Thiès et tout le long de la Vallée du fleuve Sénégal de Saint- Louis à Bakel.

Le projet MPTF a été mis en place par certaines organisations des Nations unies, à savoir l'Unhcr, Unesco, Unicef, et en collaboration avec le ministère de l'Education nationale pour aider les élèves à disposer d'outils d'apprentissage à la maison pendant les périodes d'interdiction des rassemblements ayant conduit à la fermeture des écoles.

Le projet consiste à doter les élèves réfugiés d'un kit comprenant «4 cahiers de 200 pages, 3 cahiers de 100 pages, 1 Cahier de travaux pratiques format A4 de 100 pages, une tablette avec carte mémoire en vue de l'extension de la capacité de stockage et 1 clé Usb contenant chacune les cours en Pdf de la 6ième à la Tle permettant ainsi à l'élève d'accéder à tous les cours fondamentaux de son niveau et de pouvoir en faire bénéficier ses frères de classes différentes mais également des cours en format vidéo» a dit Abdoulaye Dione chargé de programme à l'Office africain pour le développement et la coopération (Ofadec). Mais, ajoutera-t-il: «Grâce au plaidoyer que nous avons mené auprès de la Sonatel, l'ensemble des 700 élèves toutes classes confondues vont recevoir chacun une carte Sim avec 3 Go de connexion tout au long de l'année scolaire : de décembre 2020 à juillet 2021».

PLUS DE 14 000 REFUGIES RECENSES AU SENEGAL

Interrogé sur la situation actuelle des refugiés au Sénégal, la cheffe du Bureau du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr) Sénégal, Marie Madeleine Sakho, dira: «Nos statistiques font état de plus de 14 000 réfugiés au Sénégal. Et la grande majorité a été enregistrée dans la région du fleuve Sénégal et la seconde dans la région de Dakar». Revenant sur la situation des réfugiés en cette période de pandémie, elle fait remarquer que «la situation a été toujours difficile pour les réfugiés singulièrement en cette période de pandémie avec les mesures restrictives». Donc, «vous imaginez combien il est difficile de ne pas être chez soi et d'être obligé de rester surplace sans activité», sonde-t-elle la souffrance.

LES REFUGIES SONT ASSISTES A TOUS LES NIVEAUX

Marième Salma, responsable du programme à l'Unesco de rassurer: «Les personnes sous mandat du Hcr ont bénéficié depuis leur arrivée au Sénégal de plusieurs appuis dans le cadre des assistances multisectorielles (éducation, santé, vulnérabilité, moyens de subsistance, solutions durables) mises en place pour assurer une meilleure protection». Elle poursuivra: «Toutes ces interventions ont reçu l'accompagnement des autorités étatiques et c'est l'occasion de remercier l'Etat Sénégalais à travers ses démembrements (autorités administratives et services techniques, collectivités territoriales, Cnrrpd)..