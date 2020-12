Sénégal: Saint-Louis - Pas de changements notés au niveau du CTE du centre hospitalier régional

La prise en charge des patients de la Covid-19 n'a pas changé du tout au niveau du Centre de Traitement épidémiologique (CTE) ouvert au Centre hospitalier régional de Saint-Louis. C'est ce qu'a fait savoir hier, jeudi 17 décembre, le Chef du Bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique à la Région médicale de Saint-Louis, en l'occurrence le docteur Mamadou Ndiongue.

Cependant, des changements sont notés sur le dispositif entre la première et cette seconde vague de contamination. En effet, certains services de cet hôpital de Saint-Louis avaient été transformés au départ en CTE. "Entre temps, avec l'accalmie, il n'y avait plus de malades. Maintenant, les services ont repris au vu de cette seconde vague de contamination. Au début, on avait 50 lits réduits présentement à 15 lits dont 03 en réanimation pour la prise en charge des cas graves", a-t-il soutenu tout en précisant que le personnel de ce CTE n'a pas changé.

"C'est le même personnel dédié avant qui est sur place. C'était les agents de l'hôpital qu'on avait redéployés là-bas. Maintenant, on a des patients qui sont pris en charge sur place", a dit le docteur Mamadou Ndiongue. D'après lui, la région comptait à la date du mercredi 16 décembre, 38 patients qui sont pris en charge à domicile.

"Au niveau du CTE de l'hôpital régional, on avait 11 patients qui sont pris en charge en plus d'un malade qui va nous arriver de Podor et 08 autres qui sont au niveau du Centre de santé Me Ousmane Ngom. Cependant, on a beaucoup de cas graves avec cette seconde vague mais leur état s'améliore", a-t-il ajouté.