Nigeria: Le Secrétaire général se félicite de la libération de certains des enfants enlevés dans une école de l'État de Katsina et appelle à libérer tous les autres

communiqué de presse

- La déclaration suivante a été communiquée, aujourd'hui, par le Porte-parole de M. António Guterres, Secrétaire général de l'ONU:

Le Secrétaire général se félicite de la libération, le 17 décembre, de certains des enfants enlevés le 11 décembre dans une école secondaire de l'État de Katsina, au Nigéria. Il salue les mesures rapides prises par les autorités nigérianes pour sauver les enfants et appelle à la libération immédiate et inconditionnelle des enfants qui n'ont pas encore été relâchés. Il souligne l'importance d'apporter le soutien sanitaire et psychosocial nécessaire aux enfants libérés et à leurs familles.

Le Secrétaire général appelle à redoubler d'efforts pour protéger les écoles et les établissements d'enseignement dans le pays et réitère la solidarité et l'engagement des Nations Unies à soutenir le Gouvernement et le peuple nigérians dans leur lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies