Maroc: La société civile de Marrakech célèbre dans la joie la décision des Etats-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara

Marrakech — Plusieurs associations de la société civile à Marrakech se sont mobilisées, dimanche, pour célébrer dans la joie et la fierté les succès retentissants de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, couronnés par la décision historique des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain.

Ces associations ont ainsi organisé une manifestation sous le signe "La marche de l'unité nationale", qui a sillonné les principales artères de la cité ocre pour célébrer haut et fort les succès éclatants de la diplomatie marocaine, sous le leadership de SM le Roi, dans le dossier du Sahara marocain.

Initiée suite à l'appel lancé par l'association Dar Imma, la Communauté juive marocaine de la région Marrakech-Safi et l'association "13 mars pour la vigilance et immunité nationales", cette marche, qui a débuté de la Place Bab Jdid pour sillonner les principales artères de la ville, a été l'occasion pour les citoyens et représentants de la société civile d'exprimer leur pleine joie suite à la grande percée réalisée par le Maroc au sujet de la question de l'intégrité territoriale.

Brandissant les drapeaux marocains et les photos de SM le Roi Mohammed VI, les participants ont scandé à l'unisson des chants patriotiques et des slogans affirmant la marocanité du Sahara et leur indéfectible attachement à l'auguste personne de SM le Roi et au Glorieux Trône Alaouite pour la défense de la première cause nationale.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association Dar Imma, Mme Meriem Jouaoui, a souligné que la marche a pour objectif de célébrer la décision historique des Etats-Unis de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain, ajoutant que c'est aussi une occasion pour diffuser un message d'amour et de paix entre les peuples.

Mme Jouaoui a, en outre, réaffirmé la mobilisation collective du peuple marocain derrière SM le Roi Mohammed VI pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume.

Dans une déclaration similaire, Frederick Miyara, membre de la Communauté juive marocaine de la région Marrakech-Safi, a relevé que cette communauté appuie toutes les initiatives Royales visant à défendre les intérêts suprêmes du Maroc et son intégrité territoriale, saluant la reconnaissance historique par les Etats-Unis de la pleine souveraineté du Royaume sur l'ensemble de la région du Sahara marocain.

"Nous sommes venus pour exprimer notre fidélité et notre attachement au Glorieux Trône Alaouite et notre mobilisation constante derrière Notre auguste Roi", a-t-il ajouté.

De son côté, le président de l'association "13 mars pour la vigilance et immunité nationales", Nabil Mohamed Ajnaou, a indiqué que cette marche s'inscrit dans le cadre des missions de plaidoirie que doit assumer la société civile conformément à la nouvelle Constitution, relevant que la société civile est venue aujourd'hui célébrer cette décision américaine historique et exprimer sa fierté de la diplomatie Royale clairvoyante et du leadership visionnaire du Souverain, ayant permis au Maroc de réaliser des percées politiques et diplomatiques retentissantes sur la scène internationale concernant la question du Sahara marocain.

Par la même occasion, il a salué les énormes sacrifices des Forces Armées Royales (FAR) pour la défense de l'intégrité territoriale et la sécurisation des frontières du Royaume, indiquant que cette marche est une occasion pour dénoncer les actions de certaines voix isolées qui agissent contre les intérêts du Maroc et servent des agendas étrangers.