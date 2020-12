Maroc: El Guerguarat - Une délégation éducative de haut niveau soutient les mesures prises pour défendre l'intégrité territoriale

El Guerguarat — Une délégation composée de différents responsables représentant le système national d'éducation, de formation et de recherche scientifique a fait part, samedi à El Guerguarat, de son soutien à toutes les mesures qu'entreprend le Royaume pour défendre son intégrité territoriale et protéger ses intérêts.

Dans un communiqué rendu public à l'issu d'une visite présidée par le ministre de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, les membres de la délégation ont souligné l'importance d'inculquer les valeurs et principes de citoyenneté à la génération montante, en vue de défendre les constantes de la Nation et ses valeurs sacrées et préserver l'intégrité territoriale du Maroc.

Ils ont également réitéré leur attachement indéfectible et leur soutien à l'intégrité territoriale du Royaume, saluant la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l'ensemble de son Sahara et d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla.

Les membres de la délégations ont aussi exprimé leur fierté quant à la pertinence des choix stratégiques et l'efficacité de la diplomatie nationale aux niveaux international et continental, tout en se félicitant des actions réformistes menées par SM le Roi Mohammed VI, ayant permis de mobiliser le soutien de la communauté internationale en faveur de la cause nationale et de l'initiative d'autonomie dans les provinces du sud, en tant que solution crédible et sérieuse dans le cadre de la souveraineté marocaine.

De même, ils ont vivement salué les positions constantes du Maroc sur la question palestinienne comme un enjeu central de sa politique étrangère qui appuie un règlement basé sur la solution à deux Etats vivant côte à côte dans la sécurité et la paix.

Après avoir constaté de près le progrès enregistré dans les provinces du Sud, notamment au niveau de l'élargissement et du renforcement de l'offre d'éducation et de formation, ainsi que le progrès réalisé dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement de ces régions, ils ont mis l'accent sur l'intérêt particulier accordé par le Souverain à la régionalisation avancée, en vue de favoriser l'ancrage de la bonne gouvernance locale et le développement régional intégré.

Ils ont réitéré, à cette occasion, leur mobilisation permanente derrière SM le Roi dans Ses décisions judicieuses en faveur de l'unité nationale.

Cette visite à El Guerguarat au Sahara marocain, a été marqué par la présence notamment du ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha, les secrétaires généraux des départements de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des présidents des Universités, ainsi que certains directeurs des académies régionales d'éducation et de formation.