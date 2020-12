Algérie: Ouargla - Plus de 13.370 apprentis et stagiaires ont rejoint les établissements de la formation professionnelle

Ouargla — Pas moins de 13.374 apprentis et stagiaires étaient attendus dimanche dans les établissements de la Formation et de l'Enseignement professionnels dans la wilaya d'Ouargla, à l'occasion de la rentrée 2020-2021, a-t-on appris du directeur local du secteur.

Ils se répartissent sur différents modes de formation, notamment l'apprentissage (7.763 postes), la formation résidentielle (1.994), la formation de la femme au foyer (1.691) la formation qualifiante (659), les cours du soir (568) et la formation passerelle (188), a affirmé Ahmed Belkhadem, en marge de la cérémonie de coup d'envoi de cette rentrée.

Le secteur compte actuellement 20 centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA), cinq (5) instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et un centre régional d'enseignement à distance.

Il dispose aussi d'un Institut de l'enseignement professionnel (IEP) et d'un Institut de formation et d'enseignement professionnels spécialisé dans l'ingénierie pédagogique, formation et recyclage des cadres du secteur et 20 établissements de formation privés agréés, selon le même responsable.

L'encadrement dans les établissements de formation est assuré par un total de 610 enseignants, tous grades et rangs confondus, a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de l'application du protocole sanitaire anti-Covid-19, le secteur a pris des mesures préventives, notamment le nettoyage et la désinfection des structures pédagogiques, en plus de la disponibilité de masques de protection et de gels hydro-alcooliques et le respect de la distanciation physique, a souligné M. Belkhadem.

Concernant la prochaine session, il a fait savoir que les inscriptions pour rejoindre les centres de formation et de l'enseignement professionnels, qui ont été débuté en novembre dernier, se poursuivront jusqu'à février 2021.

Le coup d'envoi officiel de cette rentrée a été donné dans la matinée par les autorités de la wilaya, depuis le CFPA de "Slimani Hamma Laïd" dans la commune d'Ain El-Beida (périphérie d'Ouargla).