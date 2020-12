Ile Maurice: Explosion - «On essaie de m'intimider», dit Me Akil Bissessur

Pour l'avocat Akil Bissessur, le fait de lancer des objets explosifs chez ses proches à Sodnac est un pur acte d'intimidation à son encontre.

Vers 22 h 15 jeudi, deux engins explosifs ont été lancés dans la cour de ses parents, endommageant la voiture de son frère. «On essaie définitivement de m'intimider à la suite de mes prises de position sur Facebook.

Il est clair que je ne suis pas dans les bons papiers du gouvernement et des proches au pouvoir. Depuis quelques jours je reçois des menaces. On me fait des appels sur Messenger à partir de fake profiles. Mais je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant c'est très grave», relate Me Akil Bissessur.

L'avocat ajoute que depuis le vendredi 18 décembre, il a rejoint officiellement le panel d'avocats mené par Me Rama Valayden dans l'affaire Kistnen. Me Akil Bissessur, qui habite une autre maison dans la région de Sodnac, explique qu'il est tout de suite venu lorsque ses parents l'ont informé de l'incident. De plus, son véhicule était garé dans leur cour. Il raconte qu'une voisine aurait aperçu un individu faire semblant d'uriner; une voiture serait ensuite arrivée et quelqu'un aurait remis à ce dernier un objet qu'il a lancé ; l'homme se serait, en dernier lieu, enfui à bord du véhicule.

La police de Sodnac, la brigade criminelle de la région et des membres du Scene ofCrime Office (SOCO) ont été alertés. Aucune arrestation n'a été effectuée jusqu'à l'heure. L'enquête se poursuit.