Egypte: Al-Sissi accorde un vif intérêt à la transformation numérique de l'Égypte

Le chef de la commission parlementaire des communications et des technologies de l'information, Ahmad Badaoui, a déclaré samedi que le président Abdel Fattah Al-Sissi accordait un vif intérêt à la transformation numérique de l'Égypte.

Dans une déclaration exclusive à la MENA, en marge de la 7ème édition de la conférence économique du journal Akhbar al-Youm, M. Badaoui a précisé que le président Al-Sissi suivait avec le gouvernement et les autres secteurs responsables du dossier de la transformation numérique de l'Égypte les derniers développements de ce dossier.

L'Égypte, a-t-il dit, deviendra prochainement une société numérique et l'État a fait de grands progrès dans ce dossier.

Le député a ajouté que le gouvernement, sous la direction du président Al-Sissi, déployait le maximum effort pour achever ce dossier, en particulier dans les secteurs des services, citant par exemple le développement au secteur de certains services qui sont fournis sur Internet au citoyen.

Il a noté qu'au cours de la première législature, la commission des communications avait élaboré nombre de lois importantes pour le citoyen, dont la plus importante est la loi sur les technologies de l'information, qui a contribué à lutter contre la criminalité électronique (Cybercrime) sous toutes ses formes, en plus de la loi sur la protection des données personnelles.

Et M. Badaoui de confirmer que le ministère des Communications avait pris en charge la mise en place de la transformation numérique, qui vise le soutien de l'infrastructure des technologies de l'information, des communications et des services numériques dans les institutions gouvernementales, l'amélioration de la performance des ministères et des autres agences gouvernementales, et l'augmentation de la qualité et l'efficacité des services dispensés au public en améliorant l'environnement de travail, et en parvenant à des solutions aux problèmes de la société.