Algérie: Un guide sur les mécanismes de signalement et de traitement des atteintes aux droits de l'enfant

Alger — La Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'enfance et présidente de l'Organe national à la promotion et à la protection de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi a fait état, samedi à Alger, de "préparatifs à l'élaboration d'un guide sur les mécanismes de signalement et de traitement des atteintes aux droits de l'enfant.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre organisée par l'ONPPE en célébration de la ratification par l'Algérie de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE), Mme Cherfi a fait savoir qu'un travail est en cours pour la publication du premier numéro d'une revue qui met en exergue les activités de l'Organe depuis son installation et l'élaboration d'un guide mettant en avant les mécanismes de signalement des atteintes aux droits de l'enfant et des méthodes de leur traitement.

L'ONPPE veille à faciliter les missions de tous les professionnels et intervenants en matière de protection des droits de l'enfant et les tenir informés des derniers développements juridiques relatifs à ce domaine, a-t-elle souligné.

La Déléguée nationale de la promotion et de la protection de l'enfance a évoqué, en outre, la préparation du plan d'action pour l'exercice 2021 du Comité permanent de coordination, faisant état, dans ce sens, de plusieurs activités, notamment la programmation de rencontres, de visites sur terrain et de sessions de formation pour les membres de la Commission sur les procédures relatives aux droits de l'enfant et aux mécanismes de leur protection.

Cette rencontre vise à évoquer les réalisations accomplies dans le domaine de l'enfance, 28 ans après la ratification par l'Algérie le 19 décembre 1992 sur la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989, a-t-elle précisé, rappelant que l'Algérie accorde, depuis

l'indépendance, "une grande importance" à la protection et à la promotion de l'enfance.

Cette rencontre a été une occasion pour "valoriser les pas importants" franchis par l'Algérie en matière de protection et de promotion de l'enfance ainsi que les politiques et programmes nationaux élaborés en faveur de cette catégorie, a ajouté Mme Cherfi.