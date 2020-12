Maroc: Clôture de la 5ème édition du Festival international du qanun

La cérémonie de clôture de la 5ème édition du festival international du qanun, organisée du 12 au 17 décembre en format virtuel, a été marquée par la présentation d'un plateau varié réunissant les différents rythmes de cet instrument musical majestueux.

Les activités de la 5ème édition du festival, organisé par l'association "Reyad quanon" au Maroc avec pour objectif d'élargir le public des amateurs de cette belle musique, ont été marquées par la participation de nombreux musiciens célèbres du Maroc, du Liban, d'Egypte, de Libye et d'Algérie, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La cérémonie de clôture de cette édition en version virtuelle sous le thème "l'instrument du qanun unifie les cœurs", s'est distinguée par une forte participation et réaction du public avec les différents spectacles musicaux diffusés sur les plateformes des réseaux sociaux du festival, notamment la belle prestation de la plus jeune participante Salma Mekkaoui avec les mélodies de la chanson "Atchana" de Bahija Idress, souligne-t-on.

S'exprimant à cette occasion, Abdennasser Mekkaoui, fondateur de "Reyad quanon" au Maroc et directeur du festival, a mis l'accent sur la nécessité de nouer des partenariats avec des institutions de soutien à la musique et aux arts, notamment le ministère de la culture et les ambassades à travers leurs chargés culturels, à même d'améliorer ces activités culturelles et de promouvoir la production artistique.

Il a souligné également l'importance de soutenir financièrement ce genre d'activités culturelles eu égard à son rôle dans la dynamisation du paysage culturel national. Le Festival international du qanun a connu un riche parcours artistique grâce à l'apport de Riyad Al-Qanun-Maroc, permettant à Rabat, en tant que ville lumière et capitale de la culture du Royaume, de s'ouvrir à son environnement international pour promouvoir les valeurs de tolérance et d'ouverture, et pour partager des expériences créatives, relève le communiqué.