Algérie: Plus de 100 universités raccordées à la plate-forme électronique d'Algérie-Poste

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a affirmé, dimanche, que plus de 100 universités et écoles supérieures avaient été raccordées à la plate-forme électronique d'Algérie-Poste.

Plus de 100 universités, écoles supérieures et centres universitaires ont été raccordés à la plate-forme électronique d'Algérie Poste, a fait savoir M. Boumzar dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de remise de diplômes de nouveaux lauréats de l'Institut National de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication de l'Eucalyptus (Alger) et de l'Institut National des Télécommunications et des Technologies de l'information et de la Communication (INTTIC) d'Oran, qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Selon le ministre, "plus de 180.000 Comptes Courants Postaux (CCP) ont été ouverts à distance. Un total de 65.000 opérations d'e-paiement ont été également enregistrées", affirmant que "ce chiffre, qui est considérable, est un succès pour nous".

De son côté, M. Benziane, qui a fait état de nouveaux projets programmés avec le secteur de la Poste et des Télécommunications et Algérie Télécom concernant le réseau Internet, relevant l'existence d'une commission mixte oeuvrant à "l'expansion du réseau internet et l'augmentation du débit".

Les deux ministres ont présidé, au niveau du siège d'Algérie Télécom, la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de l'Institut National de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication de l'Eucalyptus (Alger) et de l'INTTIC via visioconférence.

Intervenant à cette occasion, M. Boumzar a félicité les lauréats ayant obtenu des diplômes de License et de master à Alger et d'ingénieur à Oran, mettant en avant leurs efforts tout au long de leur cursus universitaire.

Il a insisté, dans ce sens, sur l'impératif de veiller à l'application du protocole sanitaire et des gestes barrières visant à préserver la sécurité des étudiants.