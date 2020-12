Algérie: Djerad à Médéa - Coup d'envoi de la rentrée professionnelle, inauguration de plusieurs projets

Medea — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné, dimanche, le coup d'envoi de la rentrée de l'enseignement et de la formation professionnels 2020/2021 à partir de Médéa, où il a procédé à l'inauguration de plusieurs projets, notamment le tronçon de l'autoroute Chiffa-Berroughia.

Le Premier ministre, qui a donné le coup d'envoi de cette rentrée de l'enseignement et de la formation professionnels au niveau de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) de Médéa, a indiqué que la formation professionnelle "est la colonne vertébrale de l'activité industrielle" et "le moteur essentiel de la création et du développement de la PME-PMI".

Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé l'importance capitale de cette rentrée de formation professionnelle, intervenue après une rupture de plusieurs mois causée par la pandémie Covid-19, à laquelle l'Algérie a "fait face à la faveur de mesures approuvées par le Comité scientifique et les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Il a exhorté les responsables des établissements de formation et les stagiaires à l'importance de redoubler de vigilance et de respecter le protocole sanitaire mis en place à cet effet.

Pour cette rentrée, le secteur a assuré plus de 538.000 places pédagogiques ainsi que 83.215 lits pour les internes, outre près de 52.000 places assurées à travers les 760 établissements privés de formation.

Plusieurs nouvelles spécialités s'ajoutant à celles proposées dans le programme pédagogique et ce en fonction des spécificités de chaque région et des niveaux de formation, sont prévues pour cette rentrée.

Inauguration du tronçon de l'autoroute Chiffa-Berroughia

Lors de sa visite dans la wilaya de Médéa, M. Djerad a procédé à l'inauguration du tronçon de l'autoroute Chiffa (Blida)-Berroughia (Médéa), réalisée par un groupement d'entreprises nationales et étrangères, d'une distance de 53 km, permettant une jonction rapide entre le Nord du pays et les localités du Sud.

Cette voie d'accès rapide est composée de 57 ouvrages d'art, 10 pénétrantes et deux tunnels de 4,8 km, reliant la localité de Chiffa à celle de Berrouaghia.

Concernant le volet habitat, Abdelaziz Djerad, a procédé, à la pose de la première pierre d'un projet de réalisation de 1.267 logements location-vente (AADL), localisé à Beni-Atteli, au nord de Médéa, sur une superficie de 25 hectares et sera doté de toutes les commodités nécessaires.

Abdelaziz Djerad, a annoncé lors de son passage à la Radio "Titteri" l'octroi d'un quota supplémentaire de 500 aides à l'habitat rural, destiné à résorber la forte demande exprimée sur cette formule de logement, notamment dans les zones rurales, réitérant, à l'occasion, l'engagement du Gouvernement à accompagner les populations résidents au niveau des zones rurales.

A "Gouia" dans la commune de Zoubiria, au sud-ouest de Médéa, il a donné le coup d'envoi des travaux de raccordement en gaz naturel de 9.600 foyers, répartis sur sept communes à savoir Hannacha, Bouaichoune, Si-Mahdjoub, Oued-Bouaachra, Sidi-Ziane, Robeia et l'agglomération urbaine secondaire de "Gouia", à partir du réseau de transport de gaz d'"Ain Echiakh", dans la wilaya d'Ain-Defla. Un montant de 4,7 milliards de Da a été injecté dans ce projet devant générer 400 emplois.

Sur un autre volet et dans le cadre du plan de lutte contre la propagation de la Covid-19, le Premier ministre a procédé à la distribution d'ambulances médicalisées au profit des établissements hospitaliers de Tablat (Nord-est) et Médéa, des polycliniques de Boghar (Sud-ouest) et Ouled Deid (Est), alors qu'une cinquième ambulance médicalisée à été affectée au Samu de l'hôpital "Mohamed Boudiaf" de Médéa.

M. Djerad, qui s'est rendu dans des exploitations agricoles à Ain-El-Melh dans la commune d'Oued Brahim, à l'Est de Médéa, spécialisées dans les cultures arboricoles et réalisées dans le cadre d'un investissement entre un privé et les gestionnaires d'exploitation agricole collective (EAC), a insisté sur "l'importance" de soutenir le secteur agroalimentaire, en vue d'ouvrir "de nouvelles perspectives aux agriculteurs".

"Il faut impérativement ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives aux agriculteurs", a-t-il déclaré. "Nous devons sortir de la logique rentière et optimiser notre potentiel agricole", a-t-il insiste.

Pas moins de 71 projets d'investissement ont été concrétisés, dans la wilaya de Médéa, à la faveur du partenariat privés et exploitations agricoles collectives ou individuelles (EAC-EAI), regroupant plus de 110 exploitants, pour un investissement estimé à 1,3 milliard de Da. La production attendue de ces investissements avoisinerait, selon les estimations de la direction des services agricoles (DSA), les 20.000 tonnes de fruits (pommes, cerises et prunes).