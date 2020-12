Afrique Centrale: #Soyonsreglos la campagne en faveur de la santé et l'hygiène menstruelles

communiqué de presse

La santé et l'hygiène menstruelles (SHM) fait partie intégrante de la réalisation des droits des filles et des femmes. Afin de gérer leurs expériences menstruelles en toute sécurité et dans la dignité, il est impératif que les filles et les femmes aient accès à des informations fiables, précises et complètes, à des structures sanitaires adéquates, aux matériels de protection de leur choix et à des environnements scolaires et familiaux qui les soutiennent émotionnellement et physiquement.

C'est dans ce contexte et pour démarrer une collaboration systématique sur la SHM dans la région que l'UNICEF et l'UNFPA, dans le cadre du Fonds Français de Muskoka et en partenariat avec l'UNESCO et le WSSCC/SHF, organisent une série d'événements sur la SHM. La transversalité de cette thématique appelle en effet à une mobilisation de l'ensemble des acteurs d'Afrique de l'Ouest et du Centre afin qu'ils s'unissent pour intensifier leur travail dans le domaine de la SHM en concevant, mettant en œuvre et évaluant des interventions holistiques et multisectorielles.

Une première rencontre virtuelle a été organisée à l'occasion de la journée internationale de la fille (11 octobre 2020) a marqué le lancement d'une campagne de communication digitale de 7 mois à l'issue de laquelle sera organisé un symposium de 2 jours en mai 2021 à l'occasion de la journée internationale de la SHM. Ce symposium en présentiel (sous réserve de la situation sanitaire) réunira les différentes acteur.rice.s sur la SHM au niveau régional afin d'identifier collectivement les moyens de renforcer la programmation et la promotion de la SHM.

La campagne de communication digitale s'articule en 3 temps

Tous les éléments de la campagne sont accessibles sur le site internet spécifiquement créé pour le symposium sur la SHM : www.soyonsreglos.com

Le site permet d'accéder :

Aux éléments clés disponibles sur cette thématique en Afrique de l'Ouest et du Centre

À toutes les présentations qui ont été partagées lors de la conférence virtuelle du 12 octobre (PPT et audio).

Aux éléments développés pour la campagne digitale : infographies, vidéos (qui sont postés au fur et à mesure)

Tous engagés pour la SHM :

Toutes les semaines, de nouveaux éléments sont postés sur les réseaux sociaux des partenaires de la campagne : compte twitter du Fonds Français MUSKOKA, comptes Facebook, Instagram de UNICEF, UNFPA, UNESCO, RAES, OMS.

Suivez et relayez les challenges de la campagne et engagez toutes vos communautés pour donner encore plus de visibilité à la SHM.

Afin de créer une communauté engagée autour de la SHM, partagez-nous régulièrement vos actualités sur la thématique afin que nous puissions les relayer sur le site www.soyonsreglos.com">http://www.soyonsreglos.com" style="color:blue; text-decoration:underline">www.soyonsreglos.com

A venir : le symposium de mai prochain à Dakar qui a pour ambition de réunir pour la première fois les acteurs et les initiatives en matière de SHM dans la région.

N'hésitez pas à suivre et relayer la campagne : #soyonsreglos