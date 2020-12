Angola: Cadre épidémiologique national

Luanda — La province de Luanda continue d'être celle qui enregistre la contamination communautaire du virus Sars-Cov-2, avec un total de 12 246 cas, 4753 actifs, 7 196 guéris et 297 décès, depuis le début de la pandémie en mars de cette année dans le pays.

Franco Mufinda, secrétaire d'État à la Santé publique, a fourni ces informations dimanche, lorsqu'il mettait à jour le cadre des cas de Covid-19 en Angola, par province.

Quant au total global du pays, sur les 16 644 cas, 6 665 sont actifs, 9 592 guéris et 387 décédés, la province de Bengo comptant 26 cas, 14 actifs, 10 guéris et deux décès.

Benguela a 687 cas, 249 actifs, 418 guéris et 20 décès, tandis que Bié a 48 cas, 14 actifs, 34 guéris et aucun décès.

Cabinda a 609 cas, 521 actifs, 83 récupérés et cinq morts et Cuando Cubango en a 104, deux actifs, 99 guéris et trois morts.

Cuanza Norte enregistre 393 cas, 362 actifs, 30 guéris et un décès, tandis que Cuanza Sul a 327 cas, 42 actifs, 282 guéris et trois décès.

Cunene compte 190 cas, 65 actifs, 123 guéris et deux décès, Huambo en compte 257 cas, 60 actifs, 191 guéris et six décès.

Huíla a 361 cas, 89 actifs, 263 guéris et neuf décès, et Lunda Norte a 115 cas, 72 actifs, 40 guéris et trois décès.

Lunda Sul compte 116 cas, 74 actifs, 41 guéris et un décès, tandis que Malanje enregistre 217 cas, 95 actifs, 118 guéris et quatre décès.

Moxico a 126 cas, trois actifs, 120 guéris et trois décès, et Namibe compte 210 cas, 47 actifs, 158 guéris et cinq décès.

Uíge a 146 cas, 30 actifs, 106 guéris et 10 décès, tandis que Zaire en enregistre 463 cas, 173 actifs, 280 guéris et 13 décès.