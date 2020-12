Angola: Un Angolais lance une plateforme numérique d'investigation au Portugal

Lisbonne — Une plate-forme numérique appelée "Ombala do Saber" a été lancée, vendredi, au Portugal, à l'initiative de l'Angolais Patrício Geremias.

Dans le but de générer du contenu et de diffuser du matériel scientifique, le visage du projet est diffusé à travers les différents réseaux sociaux: Linkedin, Instagram, Tweeter, Facebook, Youtube et les pages Blog.

"Ombala do Saber" rassemblera également un magazine numérique, un forum spécifique de mise en relation entre professeurs et étudiants dans les spécialités les plus variées et l'explication universitaire.

S'adressant à l'Angop, Patrício Geremias indiqué que la plate-forme résulte des difficultés des étudiants à accéder au matériel de consultation et à soutenir le renforcement des connaissances de leurs cours, ainsi que du manque de bibliographie spécifique et d'espace physique pour les étudiants universitaires comme salles d'étude.

Selon la source, des contenus adaptés à la réalité angolaise seront hébergés sur la plateforme, ainsi que des formations pour manipuler ces outils.

"Ombala do Saber" est une plateforme pour toutes les personnes intéressées au développement de leurs compétences cognitives, dans le but de renforcer leurs connaissances, ainsi que pour tous ceux qui veulent être des promoteurs du développement humain et intellectuel en Angola, des étudiants et les enseignants.

"Les articles qui visent à diffuser et à promouvoir la science seront disponibles sur le site Web", a-t-il déclaré.