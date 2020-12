Congo-Kinshasa: Réformes institutionnelles et électorales - Le G13 exige des signaux forts !

Gouvernement de 35 membres. Assemblée nationale sous un leadership responsable. Réduction sensible des tailles des cabinets du Chef de l'Etat, du Premier Ministre ainsi que de tous les autres membres du gouvernement.

Train de vie des institutions revue à la baisse. Telles sont des propositions du G13 qui, tout en se félicitant des conclusions des consultations, demande simplement à Félix Tshisekedi de passer à la vitesse supérieure. Car, après la rupture de la coalition FCC-CACH, il n'a ni d'autre bouc émissaire, ni droit à l'erreur.

Feuille de route...

Déclaration dosée. Message clair. Le G13, fidèle à sa vision initiale, trace la voie du progrès et de la suite du feuilleton. Après la chute du Bureau Mabunda à l'Assemblée Nationale et alors que les congolais attendent la nomination imminente d'un Informateur, conformément aux vœux maintes fois exprimés par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de ses discours du 23 octobre, du 6 décembre et du 14 décembre 2020, le Groupe de Treize personnalités estime qu'il est temps de tirer, une fois pour toutes, la sonnette d'alerte.

Il invite, par conséquent, l'ensemble de la classe politique à ne pas sombrer dans les travers et démons du partage équitable et équilibré du pouvoir. Mais, plutôt, à garder à l'esprit que l'objectif de l'Union sacrée devrait être de favoriser la mise en œuvre des réformes, d'accorder la priorité à une feuille de route claire, pour répondre aux attentes de la population congolaise et aux enjeux internes et externes du pays. Vendredi 18 décembre dernier, à Sultani, à la Gombe, le G13 est revenu, particulièrement, sur le critérium des animateurs de nouvelles institutions attendues dans les prochains jours.

Agenda citoyen

"Pour être au bénéfice suprême du peuple congolais, l'Union sacrée de la Nation à laquelle le Président de la République appelle les acteurs politiques et sociaux devrait, normalement, reposer sur des priorités sous formes d'engagements précis, dans un AGENDA CITOYEN porté par tous autour des priorités claires", estime le G13 qui propose que la rigueur et l'exigence soient observées dans le choix des principaux animateurs.

Critérium

Au Bureau de l'Assemblée nationale, il insiste sur la nécessité d'y placer des personnalités qui ont le sens de l'Etat, l'esprit de leadership compatible avec les enjeux de l'heure et les attentes de notre peuple, en planifiant les travaux parlementaires de manière efficace pour faciliter la conduite des réformes.

En ce qui concerne l'Informateur, il recommande de privilégier d'une personnalité devant faire preuve de dépassement pour s'acquitter de sa charge en discutant avec tous les groupes politiques sans exclusive et identifier la majorité parlementaire autour d'un cadre programmatique précis de gouvernement basé sur l'Agenda citoyen des réformes.

Au gouvernement, privilégier un format d'austérité réduit à 35 membres au maximum et compatibles avec les maigres ressources de nos finances publiques actuelles.

Concrètement, l'équipe se devra d'être, de l'avis du G13, un gouvernement de mission visant à rencontrer les défis énormes du pays sur les réformes électorales, la garantie de la tenue des élections en 2023, les questions sécuritaires, plus particulièrement, à l'Est du pays ainsi que l'assainissement des finances publiques et la relance de l'économie nationale.

Globalement, pour toutes les Institutions, le G13 recommande de réduire sensiblement les tailles des cabinets du Président de la République, du Premier ministre et des institutions politiques comme l'amorce de la politique de la réduction du train de vie des Institutions en faveur de la prise en charge du social des congolais.