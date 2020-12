Congo-Kinshasa: Kisangani - Le Cardinal Ambongo fustige le comportement égoïste des politiciens congolais

C'était durant une célébration ecclésiastique spéciale à Kisangani où il séjourne, en la Cathédrale Notre Dame du Saint Rosaire de Kisangani(Tshopo). Ce, après avoir assisté à la célébration du Centenaire du Diocèse de Bas-Uélé, plus précisément de Bondo.

Le Prélat Catholique a, à l'occasion, dénoncé le comportement des politiciens qui prennent la vie de toute une nation en otage et mettent leurs petites querelles au devant des intérêts de tout un pays. Les politiciens devraient comprendre, a renchéri le Cardinal, que ce pays appartient à tous les congolais.

D'après Fridolin Ambongo, ce sont les Congolais qui ont cautionné l'existence de cette situation par leur attitude de peur et de crainte. Ils devraient s'armer de courage et s'investir dans la gestion de la chose publique et ne pas laisser les politiciens faire tout ce qu'ils veulent. Il faut que les congolais bannissent la peur et s'assument, a conclu le Cardinal Ambongo.

Plusieurs autorités de la Province assistaient à cette célébration ecclésiastique notamment, le Gouverneur de la Province de la Tshopo, M. Walle Lufungula, qui a pris la Parole pour parler des difficultés qu'éprouve sa Province en vue d'attirer les investisseurs nationaux et internationaux.

A l'en croire, il y a d'abord le problème de l'électricité qui décourage même ceux qui ont la bonne foi et qui se risquent à choisir la Province de la Tshopo pour leurs affaires. Il y a, ensuite, l'état des infrastructures routières qui laisse à désirer et, enfin, il y a l'instabilité politique qui décourage tous ceux qui auraient l'idée de se risquer dans cette zone.

Le Cardinal Ambongo a toujours émis des opinions courageuses et franches sur les sujets qui divisent les politiciens Congolais. Ce qui lui vaut régulièrement des prises à partie de la part des partisans de camps politiques en crise, qui ne lui reconnaissent pas la qualité de donneur de leçon et le traite durement, parfois avec des termes discourtois. Mais, fidèle à ses convictions, le Cardinal ne se privent pas de dire ce qu'il désapprouve et courageusement soutient ses prises de position et ses invectives. Tour à tour vilipendé et même insulté, il n'hésite pas à se jeter dans l'arène politique lorsqu'il pense qu'il peut aider à préserver la paix et la concorde au pays.

Dernièrement, lors de consultation du Chef de l'Etat, après avoir senti que la brouille entre la famille politique du Chef de l'Etat et celle du Président honoraire pouvait compromettre la paix sociale au pays, il avait courageusement entamé une médiation dont les résultats ne seront sans doute jamais connus, parce que les personnes avec lesquelles il avait échangé n'ont jamais divulgué le contenu de ses appels à la raison. Plusieurs personnes de bonne volonté avaient prêché la retenue chez les uns et les autres et il en était de la partie.

On peut bien ne pas l'aimer, mais Monseigneur Ambongo a une idée de ce doit être son apostolat, et il est en train de le jouer particulièrement bien.