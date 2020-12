Afrique Centrale: Uniffac - Eliminé du tournoi, Jean-Claude Mukanya attribue la responsabilité à ses poulains

«La victoire a toujours des parents, et la défaite a toujours été orpheline», dit-on. Le sélectionneur des Léopards de moins de 20 ans, Jean-Claude Mukanya, a attribué, samedi, la responsabilité de l'élimination de la RDC à la Coupe d'Afrique des nations de la spécialité à ses poulains, battus 1-2 par les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, au tournoi zonal de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (UNIFFAC), à Malabo, en Guinée-équatoriale.

Une équipe qu'il a pourtant lui-même sélectionnée. Pour lui, ses joueurs n'ont pas fait sur terrain ce qu'il leur a demandé au départ : « on avait vraiment en vue de se qualifier pour aller jouer la CAN des U-20, mais malheureusement, on a trébuché devant le Congo -Brazzaville qui a été mieux inspiré que nous. Mes poulains n'ont pas su capter les consignes tactiques qu'on avait demandées, et voilà ça paie cash lorsque vous faites autres choses que ce que l'entraîneur a demandé dès le départ, ça change tout, et c'est ça le résultat. Vraiment, c'est un grand regret pour moi. C'est décevant... », a-t-il réagi à chaud.

Alors qu'il fallait gagner ce match de la deuxième et dernière journée du groupe par 3-1, les Léopards n'ont mieux fait qu'une défaite. Et pourtant, ils ont bien commencé la rencontre par l'ouverture du score par Patient Mwamba (5ème) sur pénalty tiré en deux temps. Le jeune attaquant de Don Bosco ne s'est pas laissé faire devant un gardien des Diables Rouges qui a bien suivi ses gestes techniques. Mais, un peu plus loin, le Congo égalisera sur penalty également exécuté par Rolland Okouri Teddy (34ème). C'est le score à la mi-temps.

A la reprise, les Congolais d'en face vont facilement gagner ce duel de deux rives grâce à ce but de Sagesse Nzaou (56ème). Pour la suite du match, les Léopards mal inspirés, n'ont pu constater que leur élimination. Les Diables Rouges, bien que vainqueurs, se sont arrêtés là, laissant ainsi le Cameroun prendre l'unique place qualificative de ce groupe avec 4 points, le Congo 3 points et la RDC 1 point.

Pour rappel, au premier match contre le Cameroun, les Léopards s'en étaient sortis avec un point du nul 1-1.

Les pays qualifiés à cette Coupe d'Afrique des moins de 20 ans sont : la Gambie, le Ghana, la Tanzanie, la Namibie, le Mozambique, l'Ouganda, le Burkina-Faso, le Centrafrique, le Cameroun et la Mauritanie, pays hôte. La phase finale se jouera du 14 février au 4 mars 2021 en Mauritanie.