Gabon: Louis Patrick Mombo dénonce des agissements anti-syndicaux

Louis Patrick Mombo, Délégué général de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation( Consasysed) a dans une de ses publications, fustiger le comportement qu'il qualifie d'antisyndical et d'antidémocratique du proviseur du Lycée Technique de Ntoum. C'était le vendredi 18 décembre 2020 à Libreville.

Nous tenons à dénoncer et à fustiger le comportement antisyndical et antidémocratique du proviseur du Lycée Technique de NTOUM, Monsieur BEKALE BE NTOUTOUME ÉRIC, qui s'est opposé à l' arrivée au sein de l'établissement d'une délégation de la CONASYSED , venue sensibiliser les enseignants dans le cadre de la tournée inter-établissements, vendredi 18 décembre 2020.

Tout d'abord , Monsieur BEKALE tout comme beaucoup de ses collègues et d'autres administratifs, ont été irrégulièrement et illégalement nommés le 30 septembre 2019 en violation de l'article 20 de la Constitution de la République gabonaise et de l'article 63 du statut général des fonctionnaires. Il ne dispose pas d'un décret de nomination. Alors à quel titre agit-il , puisque juridiquement , il n'a pas qualité ?

Que Monsieur BEKALE commence d'abord par régulariser son statut de proviseur à la tête du Lycée Technique de NTOUM.

Ensuite pour la gouverne de Monsieur BEKALE et d'autres chefs d'établissement, les syndicats sont légalement reconnus au Gabon aux termes des dispositions de l'article 1er alinéa 13 de la Constitution de la République gabonaise , qui est la mère des lois et des dispositions de la loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État.

L'activité Syndicale se pratique sur la place publique et les syndicats informent tout simplement les autorités du déroulement de certaines de leurs activités et n'ont pas besoin d'autorisation pour mener lesdites activités.

La loi étant au dessus de tous, autorise déjà les organisations syndicales à exercer, à fonctionner .

Par lettre no 323/CONASYSED/BN du 09 décembre 2020 , la CONASYSED informait le ministre de l'éducation nationale du début de sa tournée inter-établissements dès le 16 décembre 2020 . Les chefs d'établissement, les Directeurs d'académies, les chefs de circonscription etc , étaient ampliataires de la lettre adressée au ministre.

Nous rappelons qu'un ampliataire est une personne qui détient une ampliation , ou qui en est destinataire.

Et une ampliation est une copie authentique d'un acte . Copie de l'original d'un acte administratif , revêtu d'un caractère d'authenticité.

Monsieur BEKALE a bel et bien reçu le courrier adressé au ministre et était bien informé de l'arrivée de CONASYSED au Lycée Technique de NTOUM.

Alors pourquoi s'est-il opposé à l'entretien entre la CONASYSED et les enseignants ? Et pourtant depuis le 16 décembre 2020 à ce jour, les autres chefs d'établissement ont bien accueilli les délégations de la CONASYSED et tout s'est bien passé. Nous tenons à remercier ces chefs d'établissement qui ont respecté la loi.

Le comportement antisyndical et antidémocratique du proviseur du Lycée Technique de NTOUM, constitue une entrave à la liberté syndicale violant ainsi :

L'article 6 alinéa 1 de la Convention no 151 de L' O.I.T concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la Fonction Publique qui dispose :< Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d'agents publics reconnues , de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu'en dehors de celles-ci.>.

La loi 18/92 ci-dessus citée, reprend en son article 9 , les mêmes dispositions de l'article 6 alinéa 1 de convention no 151.

Monsieur le Proviseur du Lycée Technique de NTOUM est-il au dessus de la loi ? Est- il plus ou meilleur chef d'établissement que les autres qui ont bien reçu les délégations de la CONASYSED ?

Une fois de plus , l'image du Gabon est écornée en matière de respect des droits de l'homme , des droits syndicaux à travers le comportement regrettable du Proviseur du Lycée Technique de NTOUM.

A la lecture de ce qui précède, nous exhortons la tutelle à instruire les chefs d'établissement et les autres administratifs à respecter la loi, les libertés et droits syndicaux.

Aussi , profitant de l'occasion, invitons nous la tutelle à former les chefs d'établissement sur les textes en matière de gestion des ressources humaines, sur les textes relatifs à la pratique Syndicale, et enfin, à organiser une réunion entre les chefs d'établissement et les syndicats aux fins d'assainir les relations qui sont souvent heurtées.

Plusieurs chefs d'établissement ne comprennent et ne connaissent pas le bien fondé, le rôle et les missions du syndicat quoique bénéficiant des retombées de la lutte Syndicale. Ils considèrent le syndicat comme un ennemi.

Enfin , il faut retenir qu'un mouvement syndical libre est un indicateur du développement d'un pays et de son degré de démocratie.

Le Délégué Général de la CONASYSED,

Louis Patrick MOMBO.