Congo-Kinshasa: Le G13 invite la classe politique à ne pas sombrer dans le partage du pourvoir

Le Groupe de treize personnalités signataires de l'Appel du 11 juillet 2020 - G13, a tenu vendredi 18 décembre dernier une conférence de presse à l'Hôtel Sultani, portant sur l'évaluation de leur démarche et la crise politique et institutionnelle en RDC.

La déclaration a été faite par l'Honorable Delly Sesanga Hipungu. A l'occasion, le G13 a salué l'initiative du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, créant l'Union Sacré de la Nation, à la suite des consultations menées durant le mois de novembre, qui est une réponse à leur démarche lancée depuis le 11 juillet 2020. Cela s'inscrit, en effet, dans l'optique de la construction d'un consensus national autour des réformes qui sont essentielles pour la bonne marche du pays, mais aussi dans la nécessité du dépassement des clivages politiques, pour un intérêt collectif.

En effet, le G13 invite la classe politique à ne pas sombrer dans les travers pour un partage équitable et équilibré du pouvoir, mais plutôt à garder en tête l'objectif de l'Union sacré qui est celui de favoriser la mise en œuvre des réformes, qui vont répondre aux attentes de la population congolaise, tout en tenant compte aussi des enjeux internes et externes du pays. En vue d'un changement dans la conduite des affaires publiques, il lance une sonnette d'alarme et suggère à ce que le choix des principaux animateurs soit effectif dans l'observation de la rigueur et dans l'exigence du profil qu'il faut.

Il s'agit principalement du bureau de l'Assemblée Nationale, dont il demande le sens de l'Etat, un leadership compatible avec les enjeux de l'heure et les attentes du peuple congolais. Quant à la nomination de l'informateur, celui-ci devra faire preuve, en discutant avec tous les groupes politiques sans exclusion, afin d'identifier la majorité parlementaire autour d'un cadre programmatique précis de gouvernement basé sur l'Agenda citoyen des réformes. Il en est de même sur la constitution du gouvernement où il propose un format réduit de 35 membres au maximum, compte tenu des ressources des finances publiques actuelles, qui va assurer la mission qui consiste à rencontrer des défis énormes sur la tenue des élections de 2023.

Et enfin, pour toutes les institutions, il préconise la réduction des tailles de cabinets du Président de la République, du Premier Ministre et des institutions politiques, en général. Il a également épinglé l'état de crise dans lequel se plonge la RDC, par la dégradation de la situation économique, ainsi que de la détérioration des conditions sociales de la population, qui n'est pas encourageant. Soucieux du bénéfice suprême du peuple, le G13 joint à l'Union un agenda citoyen, qui reposera sur des priorités claires et d'engagement précis qui portent sur les réformes urgentes du secteur de la sécurité et de la défense nationale, et aussi l'assainissement des finances publiques ainsi qu'une politique de relance économique après COVID-19, mais également sur la perspective des élections de 2023.