Congo-Kinshasa: La RDC s'engage à communiquer sur les avancées et les perspectives de la thématique tourbière

Le ministère de l'Environnement et Développement Durable a organisé vendredi 18 décembre dernier, à la maison de France dans la commune de la Gombe à Kinshasa, une Table ronde sur la présentation de la vision, des avancées et perspectives de la thématique tourbière, grâce à l'appui technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO).

L'objectif dans cette troisième édition étant celui de "communiquer sur les avancées et les perspectives de la thématique tourbière en République Démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le ministre de l'Environnement et Développement Durable, Me Claude Nyamugabo, qui a donné le go symbolique de cet événement, a fait savoir à l'intention de l'auguste assistance que cet atelier se veut également une opportunité de baliser le chemin de l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières. Toujours au cours de cette activité, un accent particulier a été placé sur la nécessité de sécuriser les communautés locales et les autochtones vivant dans les zones à tourbières.

A l'heure où les changements climatiques font peser les graves menaces sur la planète toute entière, le ministre de l'Environnement et Développement Durable pense que les tourbières sont une preuve additionnelle des services environnementaux incommensurables fournis par les écosystèmes de la République Démocratique du Congo.

A l'en croire, le programme d'action stratégique du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reprend les objectifs de gouvernance environnementale qui sont notamment, la gestion durable des ressources environnementales, la contribution à l'équilibre écologique et à la conservation de la diversité biologique, et enfin la garantie du bien-être des populations et des générations futures.

Ainsi, il a tenu à rappeler que les actions du Gouvernement de la RDC tiennent également compte de ces objectifs. Aussi, a-t-il souligné, depuis la signature par la RDC de la déclaration de Brazzaville au terme de la troisième réunion de l'initiative mondiale sur les tourbières tenue en mars 2018, "la dynamique nationale relative à la valorisation de nos tourbières s'active pour l'élaboration d'une stratégie dédiée à cet écosystème à base de la feuille de route finalisée de novembre 2019".

Dans son speech, Me Claude Nyamugabo a également remercié l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) pour son intérêt en ce qui concerne la thématique tourbière ainsi que pour la facilitation de ladite table ronde.

Apport de la FAO

Dans son message, le Représentant de la FAO en RDC, Aristide Ongone Obame a révélé qu'au niveau global, c'est en fin 2016 qu'est mise en place de l'Initiative mondiale pour les tourbières (IMT). Lancée par la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) actuellement dénommé ONU Environnement et le Greifswald Mire Centre (GMC), ce projet qui regroupe la RDC, la République du Congo, l'Indonésie et le Pérou vise à évaluer, mesurer et préserver le carbone des tourbières.

Ainsi, pour avoir monté l'Initiative globale sur les tourbières (IGT), la FAO avec l'appui multiforme de ses partenaires a tenu à organiser des consultations en ligne afin de présenter et mieux faire connaitre ladite initiative.

Pour la FAO, la gestion durable des tourbières passe par l'identification des défis et des opportunités, la discussion sur l'inclusion des tourbières dans les mécanismes respectifs de politique climatique, tels que les Contributions déterminées au niveau national (CDN).

Faisant recours à l'un de ses credo, Aristide Ongone a indiqué que la vision de la FAO en RDC soutient celle de la feuille de route qui vise, entre autres, la promotion des moyens d'existence pour les populations vivant dans les tourbières.

Contexte et justification

La cuvette centrale du Basin du Congo abrite la plus grande tourbière tropicale du monde, couvrant une superficie de près de 145 000 km2 avec un stock de carbone estimé à 30 gigatonnes, soit l'équivalent de deux (2) ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre (CES). Les 2/3 de cette tourbière, environ de 101 500 Km2 se trouvent en République Démocratique du Congo.

Depuis la troisième réunion de l'Initiative Mondiale sur les Tourbières (Brazzaville, Mars 2018), activité ayant débouchée sur l'engagement des Etats à investir dans des pratiques durables compatibles à la conservation des tourbières, la République Démocratique du Congo a lancé sa dynamique-pays sur la valorisation des tourbières.

A la suite du premier atelier national d'information sur les tourbières (Kinshasa, Juillet 2019), la feuille de route de la préparation du pays à la gestion des tourbières retient quelques interventions prioritaires dont la rédaction de la stratégie nationale devant prendre appui sur des options stratégiques levées sur base de données issues des études multisectorielles.

Actuellement, certaines de ces études sont en cours. Comme préalable à l'élaboration de la stratégie nationale des tourbières, la vision nationale sur cet écosystème est identifiée. Il est de ce fait nécessaire de communiquer sur cette vision en présence de diverses parties prenantes.

La FAO ayant aussi monté une Initiative Globale sur les Tourbières couvrant certains pays dont la République Démocratique du Congo, la République du Congo ainsi que le Pérou, le cadre de ce mini atelier a été une occasion de présenter ladite initiative.

Tout est bien qui finit bien, dit-on. Cette table ronde sur la présentation de la vision, des avancées et perspectives de la thématique tourbière en République Démocratique du Congo s'est clôturée avec faste, et c'était à travers des échanges sous forme d'une série de questions-réponses entre intervenants et participants.