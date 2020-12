Congo-Kinshasa: V. Club - Bestine Kazadi réitère sa détermination

«Si le chemin est long et difficile, si l'adversité est forte, laissez-moi vous dire que ma détermination est encore plus forte », a déclaré la présidente de l'AS V.Club, Bestine Kazadi, dans son message de fin d'année adressé aux milliers de supporteurs de la grande famille des Moscovites. La dame de fer demande seulement une seule chose : « tenons-nous les mains et formons un cercle vert et noir autour de notre Club pour avancer vers de nouvelles victoires; pour faire de V.Club une équipe championne dans toutes les compétitions et dans toutes les disciplines.

Bestine Kazadi a rendu aux supporteurs et à tous ceux qui militent pour les victoires de V.Club : « chère famille vert-noir, je voudrais penser à chacune de vos familles, nos familles, celles des supporters qui portent notre club, celles des athlètes sans lesquels nos équipes n'existeraient pas, celles de nos entraîneurs qui nous conduisent au succès et celles de tous les dirigeants et staff, qu'elles trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance.

V.Club est une grande famille. Et comme toute grande famille, elle a ses problèmes. Mais plus que ceux-ci, elle a sa tradition, sa force et ses piliers... Les athlètes et les supporters sont nos piliers et permettez-moi ici, de leur rendre un hommage mérité en cette fin d'année ».

En tout cas, c'est par ces mots que Kazadi Bestine leur a souhaité joyeux noël et bonne fête de fin d'année, tout en leur promettant qu'elle travaillera toujours pour eux tant qu'ils seront au service de V.Club.

Trois joueurs testés positifs au covid-19

Dans un autre chapitre, trois joueurs de l'effectif de l'AS V.Club ont été testés positifs à la covid-19, interceptés à l'aéroport de N'djili, alors qu'ils se rendaient en Eswatini, pour leur match de 16ème de finales de la Ligue de champions de la Caf contre Young Buffaloes. Il s'agit du Camerounais Pascal Mbarga, du mauritanien Sidi Yacoub et du congolais et ancien de Young Africans Papy Tshishimbi, tous des pions importants de l'entre-jeu de cette équipe. Les trois sont restés à Kinshasa, où ils ont été mis en quarantaine.

Tous les trois joueurs, faut-il indiquer, sont bien portant et ne présente aucun symptôme de la maladie.