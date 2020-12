São Tomé and Príncipe: Le président de l'Assemblée nationale de SaoTomé-et-Principe réitère la position de son pays en faveur de notre intégrité territoriale

Dans une lettre à Habib El Malki, président de la Chambre des représentants

Le président de l'Assemblée nationale de Sao Toméet-Principe, Delfim Santiago Das Neves, a réitéré la position de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume. Dans un message adressé à Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, il a vivement condamné les "actes criminels, répugnants et condamnables" des milices du Polisario et "leur tentative de blocage de la circulation des personnes et des biens au Sahara marocain, au moment où les pays du monde sont confrontés à la pandémie du coronavirus".

Il a, à cet égard, exprimé en son nom et au nom du peuple santoméen sa solidarité avec le Royaume, selon un communiqué de la première Chambre du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé-etPrincipe a, en outre fait part, de la ferme volonté de son pays de renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Maroc en général, et dans le cadre de la diplomatie parlementaire en particulier, conclut le communiqué.