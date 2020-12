Congo-Kinshasa: ACE - Jean-Claude Emene Elenga amorce les missions de suivi environnemental

Dès le mois de janvier 2021, les responsables des installations classées soumises aux études d'impact environnemental et social sont prévenus. Jean-Claude Emene Elenga, chargé de mission de l'Agence Congolaise de l'Environnement, va démarrer officiellement ses missions de suivi environnemental de leurs activités sur toute l'étendue du territoire national.

L'occasion faisant le larron, le Chargé de mission de l'ACE a publiquement présenté le nouveau logo de son agence. Il a fait appel à la bonne conscience des entrepreneurs qui ne disposent pas encore des études d'impact environnemental et social, de se conformer aux prescrits de la loi, de peur de s'exposer à la rigueur de celle-ci.

L'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) va procéder au suivi environnemental de différents projets déclarés et non déclarés. C'est le chargé de mission de cet établissement public qui l'a annoncé devant la presse, le vendredi 18 décembre dernier à Kinshasa. Pour bien mener le suivi de l'impact environnemental, l'ACE octroi un certificat environnemental. Elle se base sur les mécanismes procéduraux relatifs à la protection de l'environnement. C'est ainsi que, a rapporté M. Emene Elenga, tout promoteur du projet ou activité susceptible d'avoir un impact sur l'environnement a l'obligation de recruter un bureau d'études environnementales agréé par le Ministre de l'Environnement pour réaliser l'étude environnementale et social de son projet ou activité. Par la suite, c'est l'ACE qui évalue et valide. «Aujourd'hui, nous avons une base de données qui nous permet d'avoir les états des lieux d'une bonne partie de la République. Nous allons faire le suivi environnemental, pour tous ceux qui se sont mis en ordre, et les inspections pour tous les récalcitrants », a fait Jean-Claude Emene.

Il a néanmoins reconnu que l'opérationnalisation de cette agence a eu de peine à prendre l'élan de ses missions. C'est ainsi que beaucoup de projets ont été exécutés sans préalablement avoir réalisé les études d'impact environnemental et social. Respectueux de droit et règlement qui régissent cet Etablissement public, il a fait appel à la bonne conscience des entrepreneurs qui ne disposent pas encore des études d'impact environnemental et social, de se conformer aux prescrits de la loi, de peur de s'exposer à la rigueur de celle-ci : "On ne pouvait pas assurer de manière efficace le suivi des études d'impact environnemental parce qu'il y avait un certain nombre d'outils qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, malgré la pandémie, avec le respect des gestes barrières, nous allons commencer cette mission en janvier de l'année prochaine", a-t-il précisé.

Afin d'accomplir ses missions, l'Agence a signé un protocole d'accord avec l'OCC, elle est en pourparlers avec la Faculté Polytechnique de l'Université de Lubumbashi et le Laboratoire de l'audit et monitoring de l'Environnement et de contrôle alimentaire (LAMECA) de l'UPN pour différentes sortes d'analyses.

Il y a lieu de relever que l'Agence travaille dans la prévention et l'atténuation des risques environnementaux et sociaux pour la protection de l'environnement et le développement durable. L'ACE évalue et approuve l'ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre. "Depuis que nous sommes là, près de 500 études ont été validées. Aujourd'hui, toutes les études qui autrefois étaient validées au niveau des partenaires techniques et financiers, sont envoyées à l'ACE pour leur validation. Il y a 2 ou 3 ans cela ne se faisait pas", a indiqué Emene Eyenga.

Il a, par ailleurs, informé que le nouveau code minier a permis à ce que l'Agence Congolaise de l'Environnement ait une mainmise sur toutes les études d'impact environnemental et social dans le secteur minier. Ainsi, cette réforme met fin aux conflits de compétence qui ont existé entre l'ACE et la Direction de Protection de l'Environnement Minier du Ministère des mines.

"Un grand pas a été franchi. Aujourd'hui, nous sommes parmi les acteurs qui peuvent œuvrer dans le secteur minier. Tout ceci est dans l'actif de l'ACE", s'est-il félicité.

Notons, par ailleurs, qu'au cours de ces échanges avec la presse, l'ACE a présenté son nouveau logo qui représente ses missions et son engagement à agir comme le bras séculier du ministère de l'Environnement et Développement durable. Créée en 2014, l'ACE a été opérationnalisée en 2015. Elle est implantée dans 16 provinces sur les vingt-six que compte la RDC. A son actif, une centaine d'inspecteurs et OPJ à compétence limitée ont été formés et s'emploient à faire appliquer et respecter la loi en la matière.