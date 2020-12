Congo-Kinshasa: Union Sacrée - Thomas Lubanga s'engage à instaurer une paix durable

Consécutivement à l'annonce du Chef de l'Etat sur la création d'une Union Sacrée de la Nation, porteuse de la mission de résoudre les problèmes de la population et d'assurer la progression de tous les projets étatiques, le parti Union des Patriotes Congolais et alliés (UPC) avait exprimé son adhésion à la démarche par l'intermédiaire de son Président, Thomas Lubanga, et l'a couronné par une marche de ses combattants le 16 décembre 2020 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri.

Dans son souci d'éclairer l'opinion sur la position de sa formation politique, relativement à toutes les manifestations organisées, Thomas Lubanga a communiqué les raisons principales de leur adhésion à l'Union Sacrée pour la Nation lors d'une conférence de presse tenue ce samedi 19 décembre 2020, dans l'enceinte de la Cathédrale Notre Dame de Fatima à la Gombe. Au cours de sa deuxième sortie médiatique après sa relation par le CPI, la première déroulée en avril dernier à la Cathédrale du Centenaire, Thomas Lubanga a persisté sur sa position et celle de sa formation politique, celle de lutter contre l'insécurité et toutes les conséquences qui en découlent sur l'ensemble du territoire national et plus particulièrement dans la province de l'Ituri où sévit des atrocités causées par la milice CODECO à l'égard de la population qui y réside.

Le pourquoi de l'adhésion

Parmi les actes odieux commis par cette rébellion qui, du reste, n'exprime pas des revendications claires aux autorités nationales, Thomas Lubanga a relevé des tueries quotidiennes occasionnant par la suite le déplacement de milliers des personnes qui se retrouvent condamnés à la misère et à la mort en raison des conditions de vie précaires. Dans ses dires, le Président de l'UPC a rejoint le terme de "génocide" qui fut employé par le Président Tshisekedi en juillet 2018 et le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme, en informant par après l'accessibilité aux territoires de Djugu et Irumu à seulement 20%.

Pour cet homme politique, l'insécurité grandissante allant de l'Ituri à Beni dans le Nord-Kivu est intolérable et la population de cette partie de la République est vouée à une vie d'errance et de précarité chronique. Constatant la détermination du Président Félix Tshisekedi à vaincre tous les fléaux de la République à travers l'Union Sacrée de la Nation, Thomas Lubanga a confirmé l'adhésion de l'Union des Patriotes Congolais en y voyant des chances pour instaurer la bonne gouvernance en RDC et une paix durable sur tous les coins du pays.

«Voilà pourquoi, l'UPC a applaudi de deux mains le message du Chef de l'Etat et s'est engagé à soutenir et à accompagner toutes les réformes qui seront entreprises à travers l'Union Sacrée pour concrétiser la volonté du Chef de l'Etat de voir les Congolais et les Congolaises vivre dans la paix et jouir du bien-être que peuvent leur procurer les nombreuses richesses dont regorge le pays», a-t-il soutenu.

Pas de confusion

Toutefois, pour ne pas semer de confusion dans l'agora politique, Thomas Lubanga a martelé sur la position de l'UPC à ne pas rechercher un quelconque positionnement politique, sa seule volonté étant de rechercher la paix et la sécurité de tous les Congolais. «L'UPC et nous même retrouverons le sommeil le jour où l'Ituri et tout le Congo sera en paix car, la paix constitue notre leitmotiv et nous avons payé le prix le plus fort pour la paix», a-t-il rajouté.

Aux adeptes et partisans de l'Union Sacrée de la Nation, Thomas Lubanga a lancé un appel au patriotisme pour soutenir prioritairement les actions du Chef de l'Etat à restituer le sourire à ces rescapés des atrocités de l'Est du Congo.