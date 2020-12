Cote d'Ivoire: Noël de la paix à Didiévi - Le maire Brice Kouassi, Dj Kedjevara et Kerozen comblent 1000 enfants

Le dimanche 20 décembre 2020, dans la cour de la mairie de Didiévi, le maire de cette ville, Brice Kouassi et son conseil municipal, ont offert des cadeaux de Noël à 1000 enfants venus de Didiévi commune, des sous-préfectures de Boli, de Molonoublé, de Tié-N'Diékro, de Raviart et de Lomokankro, dans le département de Tiebissou et sélectionnés parmi les meilleurs des classes.

Organisé en présence du corps préfectoral et des autorités éducatives conduites par Mme Touhou et par M. Baba Kaké, respectivement Secrétaire Général de la Préfecture de Didiévi et Directeur Régional de l'éducation Nationale, de l'enseignement technique et de la Formation Professionnelle de Yamoussoukro, ce traditionnel arbre de Noël, qui était à sa troisième édition, a été placé sous le signe de la paix, d'où son thème « Noël de la Paix ».

Le maire Brice Kouassi est revenu sur l'importance de célébrer la paix avec les enfants à travers Noël : "C'est maintenant qu'il faut construire la paix en Côte d'Ivoire. Si nous voulons une société juste, une société solidaire et une société de paix, c'est maintenant que nous devons commencer à la Construire à travers ces enfants."

Chaque enfant est reparti comblé d'avoir eu un cadeau du père Noël à l'occasion de cette fête qui a enregistré la prestation des artistes en en vogue dont DJ Kedjevara, Kerozen, et du maître des platines DJ philo.