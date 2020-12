Burkina Faso: Test Covid-19 - Tous les voyageurs débourseront 50 000 F CFA

Désormais les tests COVID-19 seront payants pour tous les voyageurs. L'information a été donnée aux journalistes, le vendredi 18 décembre 2020, à Ouagadougou, lors d'un point de presse du ministère de la Santé.

Les tests COVID-19 ne seront plus gratuits au Burkina Faso. Dès le lundi 21 décembre 2020, tous les voyageurs en partance ou à destination du pays des Hommes intègres devront débourser 50 000 F CFA pour connaître leur statut. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé, Wilfrid Ouédraogo, qui l'a annoncé, aux journalistes, le vendredi 18 décembre dernier. « Au Burkina Faso, c'est maintenant que nous mettons en route le paiement des tests. La cible que nous avons identifiée, c'est celle des voyageurs, à savoir les passagers qui arrivent au Burkina et qui ont un test qui a plus de cinq jours. Les voyageurs qui veulent aller hors du pays par voie aérienne, doivent également réaliser un prélèvement pour le test et cela leur coûtera 50 000 F CFA», a confirmé Dr Ouédraogo. Il a ajouté que les tests pour les cas contacts, les patients positifs qui sont suivis, se réaliseront gratuitement a précisé le secrétaire général. Il a expliqué que cette décision se justifie par le fait que depuis un certain temps, dans la sous-région, après l'ouverture des frontières aériennes, les tests sont devenus payants dans un certain nombre de pays voisins. Outre cette nouvelle décision dans la gestion de la pandémie, le ministère de la santé a conçu une plateforme. Conçue en collaboration avec la Direction des systèmes d'information en santé (DSIS) et la direction générale de l'accès aux produits de santé, elle se veut un outil de facilitation de l'accès aux résultats des tests COVID-19. Cette plateforme de rendu des résultats est un système qui permet d'envoyer un message à tous ceux qui ont fait leur test COVID-19, dès que les résultats sont disponibles. Le message envoyé contient un lien qui permet au demandeur de connaître et de télécharger son résultat en renseignant son contact et le code unique d'échantillons qu'il aurait reçu le jour du test. Les résultats peuvent également être obtenus à travers une application téléchargeable sur les téléphones.

« Sur le site web du ministère de la Santé, nous allons mettre à disposition, l'application qui peut être téléchargée et installée sur les téléphones androïdes ou les iPhones », a expliqué le directeur des systèmes d'information en santé, Dr Boukary Ouédraogo. Toute personne qui a l'application sur son téléphone peut télécharger son résultat sur son portable en renseignant son contact et le code unique d'échantillon, dès que le résultat est disponible. Selon le secrétaire général du ministère de la santé, Dr Wilfrid Ouédraogo, ce dispositif est mis en place pour dématérialiser et améliorer tout le processus de rendu des résultats.