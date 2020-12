Cote d'Ivoire: Noël 2020 - Bruno Koné offre 3000 cadeaux aux enfants de la Bagoué

En marge des journées d'hommage à l'ex Premier ministre, feu Amadou Gon Coulibaly à Korhogo, le coordonnateur régional Rhdp de la Bagoué, Bruno Nabagné Koné, par ailleurs ministre du logement, de la construction et de l'urbanisme, a offert 300 cadeaux aux enfants de la région, à travers un arbre de Noël, le samedi 19 décembre 2021, à Kouto.

Évoquant les raisons qui ont motivé son action, il a indiqué : «Quand nous venions ici, il y a de cela quelques années, nous voyions des enfants tristes parce qu'ils voyaient à la télé leurs camarades recevoir des cadeaux et eux n' en avaient pas. C'est pour cela que nous avons initié cette action, car rien ne me rend plus triste que le regard d'un enfant malheureux.» Il a profité également de l'occasion pour les encourager à l'excellence à l'école.

«Si vous travaillez bien à l'école, l'année prochaine, vous aurez encore plus de cadeaux.» a-t-il promis aux enfants. Pour satisfaire le maximum d'enfants, Bruno Nabagné Koné a décidé d'étendre cette distribution de cadeaux aux communes de Tengrela, de Boundiali et autres sous-préfectures de la région. Koné Zié, président du comité d'organisation, a traduit la gratitude des familles des récipiendaires et salué cet acte qu'il a qualifié de "haute portée sociale qui rend heureux des milliers d'enfants dans la région de la Bagoué ".