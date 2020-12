Algérie: Bordeaux - Apres le succès à Strasbourg, Mehdi Zerkane veut confirmer

Après trois matches sans victoire dont deux défaites de suite, Bordeaux et Mehdi Zerkane, sérieux et appliqué aujourd'hui, reprennent la marche en avant et se rapproche de la première moitié du classement. Les Girondins se sont imposés face à Strasbourg (0-2).

A l'issue de la rencontre, l'international algérien, Mehdi Zerkane, a réagi après la victoire face à Strasbourg.

« Il fallait qu'on rebondisse après la contre-performance qu'on a faite à domicile contre Saint-Étienne. On est venu ici pour prendre les trois points clairement. On a mis tous les ingrédients qu'il fallait. On a été combatif, on était présent et technique aussi. Et on a remporté ce match 2 à 0. Ça nous fait du bien, mais il ne faut pas se reposer. On a encore un dernier match avant la fin de l'année contre Reims à domicile. Il va falloir confirmer. »