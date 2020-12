Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly a permis à Djéni Kobena de créer le RDR (Mamadou Touré, pèlerinage hommage à korhogo)

Dernère publication 20/12/2020 à 22:59 min

Avant le début des échanges avec la presse nationale et internationale , samedi 19 décembre 2020, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré a fait des révélations sur la vie et le parce du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.

« Amadou Gon Coulibaly est le véritable artisan de notre victoire. Au niveau de l'action politique, il a été, de tout temps, la cheville ouvrière, en sa qualité de premier collaborateur du président Alassane Ouattara. Il me rappelait qu'après le départ du Premier ministre Alassane Ouattara de la primature, alors qu'il y avait des velléités de création d'un parti politique, c'est à lui que le Président a donné des instructions pour prendre les premiers contacts avec les premières personnes qui allaient constituer le Rassemblement des républicains (RDR).

Au départ, ça été d'abord Amadou Gon Coulibaly. Après un voyage qu'il a eu à effectuer, il a pris attache avec Djéni Kobina, Marcel Amon Tanoh. Il m'a expliqué que les premiers textes du RDR ont été rédigés chez Amon Tanoh. Ils étaient trois : lui, Amadou Gon Coulibaly, Marcel Amon Tanoh et Amichia qui saisissaient les textes. C'est important de le rappeler, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi il est arrivé là où il est et comment Djéni Kobina a été recruté au Bureau national d'études techniques et de développement (BNETD), par lui.

Il a aidé Djéni Kobina dans la dynamique du parti qui allait se mettre en place. Lorsque le parti a été mis en place et qu'une convention a été organisée en 1994-1995 à Bouaké, toute la stratégie d'implantation du RDR, la stratégie « Araignée », ça été Amadou Gon Coulibaly. Il était jeune à cette époque, mais lorsque certains participants voulaient aller « s'amuser », Amadou Gon extirpait quelques uns du groupe pour continuer les réflexions sur la stratégie d'implantation du RDR. Il avait une relation spéciale avec le Président Ouattara et sa première rencontre avec lui remonte aux années 1990.

Il revenait de Washington et il a fait escale à Paris pour rencontrer le président Houphouët-Boigny. C'est chez le président Houphouët qu'il a rencontré Alassane Ouattara, alors gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Lorsqu'il y a eu les élections législatives de 1990 et qu'il était question de reprise des élections dans quelques endroits, le président Houphouët-Boigny a dit à Alassane Ouattara qu'il souhaiterait que ce soit le fils de Gon, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Amadou Gon Coulibaly, qui soit le député de Korhogo. Tout est parti de là (... ) Même quand il y avait des difficultés, Amadou Gon a été celui sur qui le Président Ouattara a pu s'appuyer pour le RHDP. Il croyait fondamentalement que notre survie, l'avenir et le devenir de la Côte d'Ivoire résidaient dans le rassemblement. Il y avait des sacrifices qu'il fallait faire et il a mené ce combat avec des cadres du parti.

Lorsqu'il est devenu le président du directoire du RHDP, toute l'organisation et la structuration qui nous ont permis d'avoir la victoire ont été inspirées par Amadou Gon Coulibaly. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que l'appareil que nous avons aujourd'hui est un héritage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a témoigné avec émotion , Touré Mamadou.