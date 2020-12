Cote d'Ivoire: Journée internationale du migrant - L'OIM fait découvrir le cinéma sur la migration aux potentiels migrants à Abobo

En Côte d'Ivoire la célébration de la journée internationale du migrant a été marquée, dans la commune d'Abobo par des projections de films sur le phénomène de la migration. C'est le Centre culturel d'Abobo qui a accueilli cette manifestation, le vendredi 18 décembre 2020.

Ces projections s'inscrivaient dans le cadre du Festival international du film sur la migration, financé par les projets « Migrants as Messengers » et « CinemArena ». En Côte d'Ivoire, l'Oim a décidé de faire découvrir le cinéma sur la migration aux potentiels migrants et aux membres de leurs communautés.

A travers une campagne novatrice en Afrique de l'Ouest dénommée WAKA Well de IOM X, l'Oim entend prévenir l'exploitation en donnant aux jeunes les moyens de prendre des décisions réfléchies en matière de migration. WAKA Well va au-delà de la sensibilisation pour impulser un changement de comportement. À cet effet, elle utilise une Communication pour le développement (C4D), un cadre participatif s'appuyant sur des données probantes pour concevoir ses activités. C'est cette expérience qui a été donnée au public essentiellement composée de jeune de voir au Centre culturel d'Abobo. Après les séances de projection, ces jeunes ont eu des échanges avec les agents de l'Organisation internationale pour les migrations. Ils ont ainsi appris à connaitre les dangers de la migration clandestine à travers les films. Les agents ont expliqué qu'il n'est pas du rôle de l'Oim d'empêcher les gens de voyager. Cependant, il leur conseil de toujours chercher à avoir l'information juste et surtout d'éviter de s'engager dans sur les voies tortueuses de la migration clandestine.

L'objectif principal des films projetés était d'attirer l'attention des jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. Et permettre aux potentiels migrants et aux membres de leurs communautés de vivre l'expérience par l'entremise du cinéma. Cette activité a permis au public Abobolais de découvrir l'expérience palpitante du film en salle par les plus jeunes comme moyen de sensibilisation.

Il faut souligner que le Festival mondial du film sur les migrations vise à cultiver l'empathie avec les migrants, créer des espaces de discussions sûrs...