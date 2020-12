Egypte: La CAN 2021, priorité de Mohamed Salah

Ayant pratiquement tout remporté avec Liverpool, Mohamed Salah veut désormais gagner avec son équipe nationale. Et a d'ores et déjà dans sa ligne de mire la CAN 2021.

Eliminé en 8ès de finale à la CAN 2019, Salah a pour intention d'aller jusqu'au bout lors de la prochaine édition. Et offrir un 8ème trophée à sa nation. Dans une interview accordée à AS, l'international égyptien a dévoilé ses ambitions avec sa sélection.

« Je pense que notre équipe nationale, avec notre nouvel entraîneur, va bien. Nous sommes presque qualifiés pour la Coupe d'Afrique, que nous n'avons pas remportée depuis près de 10 ans. Tout le monde est ravi de le gagner à nouveau. Nous voulons vraiment gagner pour le peuple et pour nous-mêmes. Je vois qu'il y a une amélioration avec le nouvel entraîneur et l'équipe aussi. Nous allons bien, nous entretenons de bonnes relations ensemble. Espérons que nous pourrons gagner cette fois », a-t-il fait savoir.

La dernière victoire de l'Egypte à la CAN remonte à 2010.