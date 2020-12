Cote d'Ivoire: RHDP - Bictogo dévoile les enjeux du pèlerinage hommage à AGC à Korhogo

Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, chef de la délégation qui s'est rendue sur les terres de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a dédié la victoire du Président Alassane Ouattara, après le scrutin du 31 octobre 2020 à l'ex-chef du gouvernement ivoirien, et livré les enjeux de l'hommage à l'illustre défunt.

« Il y'a six mois que notre président du Directoire, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre nous quittait de façon brutale, entraînant ainsi le saignement de nos cœurs. Pour la mémoire de son fils Amadou Gon Coulibaly, le père, le Président Alassane Ouattara, président de notre parti, notre manteau protecteur a repris le flambeau pour sauver la famille du RHDP éprouvée et la Côte d'Ivoire bousculée. C'est donc ainsi que, tous rassemblés autour du Président Ouattara que nous sommes allés à la bataille présidentielle du 31 octobre 2020 pour remporter cette belle victoire.

Le RHDP, dans la ligne indiquée par le Président du Parti au lendemain de sa victoire s'est réuni le 02 décembre 2020 à l'effet de venir rendre hommage à notre Président du Directoire feu Amadou Gon Coulibaly. Le RHDP est venu à Korhogo pour marcher dans les pas du Président Alassane Ouattara car l'on se souvient qu'avant l'ouverture de la Campagne pour l'élection présidentielle, le Président s'était déjà rendu à Korhogo pour s'incliner sur la tombe de son fils feu Amadou Gon Coulibaly. Le Président venait ainsi de nous indiquer la voie à suivre.

Nous voici donc le RHDP réunit ici ce jour, dans la cité du Poro autour d'Amadou Gon Coulibaly, notre frère brutalement arraché à notre affection le 8 juillet 2020 dernier. L'hommage et le recueillement de ce jour visent donc à présenter la moisson du labeur à notre frère, notre compagnon de route et de lutte, à notre Président du directoire feu Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes venus lui dédier cette victoire, lui restituer cette victoire ainsi que nous le demande le Président Alassane Ouattara. Notre présence à Korhogo est donc le temps que nous nous sommes donnés pour rendre hommage, nous recueillir et nous souvenir ; cet hommage est aussi un levier pour nous remobiliser, pour agir davantage, pour agir mieux auprès du Président Alassane Ouattara au cours de ce mandat qui s'ouvre au profit de nos concitoyens.

Car, l'exemple d'Amadou Gon Coulibaly, sa loyauté sans faille au Président Alassane Ouattara, sa capacité à traduire en acte la vision du Chef, sa force de travail, sa rigueur, son ouverture d'esprit et son esprit d'équipe, pour ne pas dire son esprit de famille doivent continuer de nous inspirer et de nous guider. Le RHDP doit demeurer un parti fort, un parti uni. Car les défis qui nous attendent sont grands : il nous faut demeurer une machine politique efficace, capable de relever tous les défis de conquête politique. Il nous faut également maintenir notre statut de grand parti de gouvernement, un parti capable de s'adapter aux mutations de notre temps pour satisfaire les besoins de tous nos concitoyens.

Cet hommage et ce recueillement à Amadou Gon Coulibaly doivent consolider notre conviction, qu'il nous faut trouver de la force dans les épreuves, de la force pour assumer notre passé et construire notre avenir. Prions et recueillons-nous autour de notre Amadou Gon Coulibaly. Armons-nous et restons unis pour agir efficacement aux côtés du Président Alassane Ouattara, notre boussole. À la famille Gon, votre unité et votre cohésion seront éprouvées, mais la mémoire d'Amadou Gon doit demeurer le ciment de notre union. À maman Gon, à son épouse Assétou et à ses enfants, le parti vous témoigne toute sa reconnaissance, toute son affection et toute sa disponibilité », a-t-il dit.

Au nom du Président Alassane Ouattara qui s'est personnellement impliqué pour la réussite de ce pèlerinage et qui a dépêché le ministre Gilbert Koné Kafana pour le représenter, Adama Bictogo a offert un granite sur lequel il a été gravé en lettres d'or, cette citation du Président Alassane Ouattara : « Je dédie cette victoire à la mémoire de SE feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ».

L'après-midi du vendredi 17 décembre 2020 a été consacré à la prière de 13 heures, à la mosquée du Djélisso et dans la soirée, une messe d'action de grâces a été célébrée à la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Korhogo.