Cote d'Ivoire: Célébration des meilleurs élèves 2020 - Le prix national d'excellence CIE pour « encourager la jeunesse à la culture de l'effort »

« Nous pensons que récompenser et reconnaître le mérite, encourager la jeunesse à la culture de l'effort sont une manière complémentaire pour nous de faire notre mission de service public. C'est une démarche citoyenne et une politique qui vise à promouvoir des valeurs. Nous considérons qu'il n'y a de richesse que d'homme », a déclaré Ahmadou Bakayoko, directeur général de la Cie, le samedi 19 décembre 2020.

C'était en présence des acteurs du système scolaire avec en première ligne, le ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Ce jour donc, à Abidjan-Cocody, les II-Plateaux, à Latrille Event, les neuf lauréats du « Prix national d'excellence CIE du meilleur élève 2020 » ont reçu leurs récompenses.

« Cette cérémonie consacre le succès de plusieurs années de dur labeur, de persévérance avec le soutien de vos parents et de vos professeurs. C'est une étape de votre vie qui est célébrée. Et nous espérons que c'est le début d'un nouveau cycle de succès », a indiqué le Dg de la Cie, Ahmadou Bakayoko.

Les lauréats par la voix de leur porte-parole, Koffi Loumena Maelys ont tenu à remercier la Cie pour cette initiative et les efforts consentis pour les récompenser. « Les activités rattachées à ce prix ont été sans l'ombre d'un doute une expérience louable », s'est-elle réjouie.

Dans sa politique de promotion de l'excellence, la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie) récompense les meilleurs élèves à travers son « Prix National d'Excellence CIE du meilleur élève ». Elle récompense ainsi les meilleurs élèves pour leurs brillants résultats aux examens à grand tirage, à savoir, le Cepe, Bepc, Bac A, B, C, D, E et F.

L'innovation de cette édition a été d'étendre les récompenses à l'ensemble des directions régionales de la Compagnie. Et cela, pour mieux faire rayonner à l'intérieur du pays le « Prix national d'excellence Cie du meilleur élève ». Il s'agit d'en faire bénéficier tous ces élèves qui ont se distinguer dans leur région. L'excellence a été ainsi mis en lumière, à Aboisso et Dabou, 9 octobre 2020 ; Yamoussoukro et Bouaké, 14 octobre 2020; Abidjan, le 17 octobre et enfin Daloa, Abengourou, Korhogo, Gagnoa et Man, les 21 et 28 octobre 2020.

Représentant Mme la ministre Kandia Camara, son conseiller technique Assane Sarr a indiqué que le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle se sent grandement honoré par cette initiative de la Compagnie ivoirienne d'électricité qui est à sa 6ème édition. « En primant les meilleurs élèves dans les établissements scolaires, vous montrez aux générations futures la voie à suivre pour mériter de la nation. Par-dessus tout, le choix qui est fait de l'institution scolaire pour mettre en oeuvre ce déclic moral de compétitivité et de performance est très pertinent », a fait remarquer le représentant de Mme Kandia Camara.

Pour M. Sarr, c'est dans l'école qui constitue un laboratoire de tout projet de société viable que doit éclore l'esprit nouveau que l'on veut imprimer à la postérité. L'école avant-gardiste que le ministère appelle de tous ses vœux ne devrait pas être seulement l'apanage de l'appareil éducatif. « C'est donc chacune des diverses composantes du corps social qui doit apporter sa pierre à l'édification de la nouvelle école (...) En l'accompagnant dans la valorisation de ses meilleurs apprenants, la Cie joue pleinement sa partition dans la matérialisation de ce rêve », a déclaré M. Sarr.

A l'endroit du Directeur général de la Cie, Ahmadou Bakayoko, il dira : « Sachez que la scène émulation que vous créez en décernant ce prix de meilleur élève est tout aussi une énergie salvatrice pour vous insuffler dans le développement de notre pays ».

Pour s'être illustré brillamment aux examens, le Directeur général de la Cie, Ahmadou Bakayoko a souligné que cette cérémonie de récompense marque avant tout la persévérance et l'ardeur au travail des récipiendaires de ce prix.

Il faut indiquer que les cinq jeunes ivoiriens brillamment admis récemment à l'École polytechnique de Paris étaient les invités de la Cie qui entendait ainsi exhorter les plus jeunes à suivre leur exemple. Les récipiendaires ont reçu chacun, une médaille, une plaque d'or, un chèque et un poste téléviseur. M. Bakayoko a annoncé que le groupe Eranove a décidé de doubler les prix remis aux élèves. La ministre Kandia Camara marraine de la cérémonie a remis la somme de 500 mille FCFA à ses filleuls.

Prix national d'excellence CIE du meilleur élève 2020

Le palmarès

CEPE: Djé Beugré Junior (Epp Taboué 2), points obtenus: 169,06/170

BEPC: Koffi Loumena Maelys (Collège les Figuiers Cocody), points obtenus: 202,80/220

BAC A: Agnero Dreesen Mehley Nahally (Collège Saint Viateur Cocody), points obtenus: 305/400

BAC B: Kanga Akour Drisy Ruth (Lycée technique Cocody), points obtenus: 273/400

BAC C: Adopo Ayemou Kylian Regis (Collège Saint-Viateur Cocody), points obtenus: 324/400

BAC D: Offia Yephihy Akissi (Collège Saint-Viateur Cocody), points obtenus: 337/400

BAC E: Douosson Gnonswah Monkweyh Senan Jean-Elie (Lycée technique de Bouaké), points obtenus: 354/480

BAC F: Tchétché Mobio Nathan Alvyn Rayan (Empt Bingerville), points obtenus: 356/480

BAC G: Diallo Sarah Lopez Jennifer (Sorbonne Yopougon), pointus obtenus: 360/480.