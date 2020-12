Madagascar: Innovation technologique - Une des clés de l'émergence selon le MEF

« L'innovation technologique et la connectivité dans l'économie de demain ». Tel est le thème de la conférence organisée, dans la soirée de jeudi dernier, au CCI Ivato par le ministère de l'Economie et des Finances (MEF).

Un débat qui arrive à point nommé en ce moment où l'on parle de plus en plus de digitalisation aussi bien dans l'administration publique qu'au niveau du secteur privé. Sur ce point justement, le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandranto a fait état de l'importance de la technologie numérique dans le développement économique du pays. «

Certes, les exportations traditionnelles comme celles de la vanille et du litchi demeurent encore indispensables, mais la relance économique pour l'émergence de Madagascar tirera un grand profit dans le développement du numérique », a-t-il notamment déclaré, en ajoutant que le ministère de l'Economie et des Finances est disposé à prendre les dispositifs nécessaires pour appuyer toutes les initiatives allant dans le sens du développement numérique.

Une très bonne idée quand on sait que Madagascar dispose de ressources humaines extrêmement compétentes dans le secteur de la technologie de l'information et de la communication. « Les jeunes techniciens malgaches sont particulièrement compétents et très recherchés sur le marché du travail, même à l'extérieur », a déclaré pour sa part le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique Andriamanohisoa Ramaherijaona.

Présents lors de cette conférence, des jeunes étudiants de l'Ecole Supérieure des Technologies de l'Information (ESTI) ont justement démontré leur volonté à participer à cette aventure numérique qui pourrait devenir une des clés de l'émergence de Madagascar.