Ile Maurice: Sawmynaden - Quand ses deux colistiers volent à sa rescousse

Pravind Jugnauth et Leela Devi Dookun-Luchoomun ont redonné du peps à leur colistier, à l'Avenir hier, face aux critiques et polémiques auxquelles celui-ci fait face.

Les deux estiment que l'on joue avec la paix et les lois du pays et qu'ils ne vont pas capituler face à ces rumeurs. Yogida Sawmynaden a retrouvé le sourire lors de cette fonction pour le 100e anniversaire de l'Arya Samaj.

Si, dans un premier temps, le ministre du Commerce a esquissé un sourire aux photo- graphes à l'arrivée du Premier ministre, il aura fallu une bonne trentaine de minutes pour voir s'élargir ce sourire. En écoutant non seulement le discours de la vice premier ministre, Leela Devi Dookun Luchoomun, mais aussi celui du Premier ministre.

Pravind Jugnauth, fronçant les sourcils, a déclaré que certaines personnes n'hésitent pas actuellement à «marcher sur des cadavres dans un but politique». Toutefois, il a précisé : «Des personnes sont mortes dans des circonstances que l'on n'a pas encore élucidées. Et certains font déjà des amalgames qu'il existe une connexion entre ces décès. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ou qu'il y en a, mais il faut laisser les autorités faire leur travail.» Le chef du gouvernement s'est aussi offusqué que l'on le décrive comme la «tête de la mafia». Mais, il promet que non seulement il terminera son mandat à la tête du pays, mais qu'il fera tout pour que l'ordre et la paix soient respectés dans le pays.

De son côté, Leela Devi Dookun-Luchoomun a souligné que «la vérité fera surface». Selon la ministre de l'Éducation, de nos jours, les mensonges ont pris le dessus sur beaucoup d'aspects. «Jeter la boue sur les autres est devenu trop simple. Et sans aucune preuve. On entend à la radio et on peut le lire sur les journaux. Les forces négatives sont autour de nous ; cela prendra du temps, mais la vérité éclatera.» Elle avance que les gens doivent utiliser leur bon sens et ne pas se laisser influencer.

En tout cas, ces paroles ont eu l'effet escompté sur son collègue ministre qui a, à plusieurs reprises, pendant ces deux discours, esquissé des sourires et même applaudi.

Dans son speech, ce dernier a précisé que chacun a une mission sur la terre. «Kan ou kone ena enn Bondie lao pe guid ou, ou pa per person. Les critiques, on en a tout le temps, mais il faut que vous sachiez ce que vous voulez faire dans la vie. Kan enn cyclone passé, pie la tou so branche kapav kasé mais so rasinn reste et pie la rebourzone.»