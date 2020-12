Madagascar: Orange Solidarité Noël - Les partages de Noël se poursuivent

Josie Randriambeloma, présidente d'Orange Solidarité Madagascar, souligne l'importance des actions de partage et de la solidarité durant ces fêtes de fin d'année.

L'association humanitaire d'Orange Madagascar continue de s'engager à transmettre de la joie et de la bonne humeur aux enfants et aux familles vulnérables en ces temps de fêtes. Des partages de Noël se sont tenus dans plusieurs villes du pays le 19 décembre 2020 sous le patronage de la première dame, Mialy Rajoelina. A Antananarivo par exemple, Orange Solidarité Noël, en présence du maire de la ville, Naina Andriantsitohaina, a distribué des produits de première nécessité à plus de 350 familles vulnérables du fokontany Ankorondrano Est et du fokontany Ankorondrano Andranomahery. Et comme c'est aussi la fête des enfants, 400 enfants de ces deux quartiers ont reçu des friandises et des douceurs de la part de l'association.

Le Père Noël d'Orange Madagascar était également présent dans les écoles et associations partenaires d'Orange Solidarité Madagascar lors de cette grande journée. Il a remis aux enfants du centre Fazako, de l'école des sourds de Madagascar, de SOS Village d'Enfants, de l'EPP Maibahoaka, et de Compassion Madagascar, des friandises, des livres et des jouets. Contents de recevoir des visiteurs, les enfants ont quant à eux préparé des spectacles de danses et de récitations pour remercier leurs bienfaiteurs.

En dehors d'Antananarivo, le partage a également touché d'autres villes. Des salariés bénévoles d'Orange Madagascar ont fait le déplacement dans quelques villes pour offrir des douceurs aux enfants de l'orphelinat de l'école Sainte-Famille Sambava, de l'Orchidée vanille Antalaha, et du service pédiatrie du CHU Antambohobe Fianarantsoa. On imagine déjà que beaucoup d'autres entités au pays vont en faire de même durant les prochains jours, surtout en ces temps de post-crise de la Covid-19, où beaucoup de parents ne pourront pas offrir de cadeaux de Noël à leurs enfants.