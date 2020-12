Cote d'Ivoire: Journées d'hommage à Amadou Gon Coulibaly - Le Rhdp s'engage à préserver son héritage

Feu Amadou Gon Coulibaly était un grand serviteur de l'État. Tous les cadres et personnalités du Rhdp ont reconnu ce fait samedi, lors de la conférence de presse marquant la fin des journées d'hommage qui lui ont été rendues à Korhogo, sa terre natale. Adama Bictogo, le directeur exécutif de ce parti, au cours des échanges avec la presse, à l'espace Agc sis au quartier résidentiel de cette ville, a déclaré que l'ex-chef de gouvernement, en plus d'avoir été un grand commis, était un travailleur infatigable, compétent, intègre, un homme respectueux des principes fondateurs de la société et, par-dessus tout, une personne loyale et fidèle. Autant de valeurs, à l'en croire, qui doivent inspirer la jeune génération qu'ils sont. « Nous devons préserver ces valeurs, cet héritage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui, d'une manière ou d'une autre, a eu un impact sur chacun et chacune de nous », a-t-il lancé aux responsables et membres de la direction exécutive présents dans la salle.

Cette conférence de presse, sur fond de témoignages, a servi de tremplin à Touré Mamadou, porte-parole adjoint du Rhdp, pour chanter les louanges de celui qu'il a présenté comme son mentor. Pour lui, Amadou Gon Coulibaly était une source d'enseignements, une personne affable avec un amour profond pour son pays. Il a déclaré que le bilan positif du gouvernement a été un facteur déterminant dans la victoire des houphouétistes à l'élection présidentielle du 31 octobre. « Or le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été la cheville ouvrière de ce travail du gouvernement », s'est-il convaincu. Avant d'inviter les personnalités du Rhdp à prendre l'ancien locataire de la Primature comme modèle dans l'élan de leur travail quotidien et gouvernemental. « Nous sommes de la génération Amadou Gon Coulibaly car chacun de nous a un peu d'Amadou Gon Coulibaly en lui », s'est-il persuadé.

Amadou Coulibaly, membre de la famille Gon Coulibaly, a, lui, décrit « ce frère, père » qui l'a recueilli très tôt sous sa coupole protectrice comme quelqu'un qui était une poche de moralité, privilégiant l'intérêt national à celui de liens familiaux et fraternels. « C'est quelqu'un qui était sourd aux rumeurs. Il disait qu'il ne faut jamais juger par l'intention, mais à l'action », a-t-il révélé.

Le ministre du Budget, Moussa Sanogo, pour sa part, a confié que le petit-fils de Péléforo Gbon Coulibaly était l'illustration parfaite de l'homme intègre qui privilégiait la compétence. A titre d'exemple, il a cité son cas où l'ancien chef du gouvernement, sur la base de ses références et ses états de service dans les institutions financières, lui a fait confiance en le nommant à l'une des fonctions les plus importantes de l'État. Les ministres Danho Paulin, Amadou Koné, dans leurs témoignages, ont aussi soutenu que le "Lion", intellectuel accompli et homme averti dans presque tous les domaines, était un véritable technocrate qui aura marqué son temps. Toutes les personnalités qui ont fait des témoignages sur l'ancien Premier ministre, ce jour, ont reconnu qu'il demeure une source intarissable de connaissances et d'enseignements à laquelle elles doivent s'abreuver au quotidien en vue de conserver et préserver son héritage.

Le point d'orgue des journées d'hommage à l'ancien Premier ministre, du 17 au 19 décembre, s'est matérialisé par les témoignages sur la vie de famille et les activités professionnelles du défunt.