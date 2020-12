Cote d'Ivoire: Messe de requiem pour les victimes de la crise électorale à Toumodi - Mme Thérèse Houphouët-Boigny pleure avec les familles

Native de Toumodi, madame Thérèse Houphouët-Boigny est meurtrie par les évènements douloureux survenus au lendemain de l'élection controversée et contestée par l'opposition de la présidentielle du 31 octobre 2020.

Lesquels évènements ont vu plusieurs maisons incendiées avec la mort de 4 personnes que sont Kouadio Affoué Augustine, Yao Amoin Yvonne, Yao Amenan Thérèse et Messoum Kouadio Konan Robert.

Ces personnes victimes de la crise électorale, tuées au nom de la politique, ont bénéficié des prières de leurs frères et sœurs cadres de tous bords pour le repos de leurs âmes.

Associée à cet élan de solidarité, l'épouse du premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, a témoigné son amour filial pour ses parents par un important don.

En son nom, une délégation conduite par madame le maire honoraire de Toumodi, Simone Tchina, a présenté son don qui s'élève à 19.8 millions de nos francs.

Dont 14 millions de FCFA pour Toumodi et 5 millions à repartir entre les villages d'Abli et Gbovia. Un soutien au curé de la paroisse St Michel à hauteur de 800 000 FCFA pour des messes et prières dites et/ou qui seront dites.

« Notre sœur, pour certains, notre tante, notre grand-mère pour d'autres, est très meurtrie par ce qui nous rassemble ici à savoir le malheur qui nous frappe. Rien ne doit justifier ces tueries. C'est pourquoi Thérèse Houphouët-Boigny puisque c'est d'elle qu'il s'agit, nous envoie pour vous dire qu'elle pleure avec vous, qu'elle est de cœur avec vous. Sachez que de là où elle est, vous avez son soutien. Alors elle nous envoie faire ce don pour essuyer un tant soit peu vos larmes et faire le deuil de ce qui s'est passé » a fait savoir Konan Raymond, porte-parole de la délégation, à la présentation des dons aussi bien en numéraire qu'en nature (vivres et non vivres).