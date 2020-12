Cote d'Ivoire: Action sociale - D'importants dons faits à 200 enfants démunis du quartier Divo de Koumassi

Ils n'ont aucune inquiétude à se faire pendant ces fêtes de fin d'année, ces enfants du quartier Divo, l'un des quartiers précaires de Koumassi. Ils ont été comblés samedi par le groupe de presse en ligne Opera News avec des cadeaux et des kits alimentaires.

Ils étaient 200 enfants à goûter à la magie de Noël. Opera News Côte d'Ivoire, entreprise citoyenne, leur a ouvert son cœur et ses bras en leur offrant des cadeaux et des kits alimentaires composés de riz, d'huile et de pâte de tomate. Ce, en présence de Bin Yin, Directeur Afrique Francophone d'Opera News, Michèle Pépé, directrice de publication d'Opera News, de Mabéa Jean-Claude, 6e adjoint au maire représentant le maire Cissé Bacongo, le président du quartier, N'Guessan Jacques et des représentants des communautés villageoises.

Ces enfants dont l'âge varie entre 3 et 10 ans, ont exprimé avec leurs parents leur joie d'être les heureux bénéficiaires de cet acte de haute portée sociale, à travers des pas de danse, des chants, avec en soutien des jeux orchestrés par le clown.

« La fête de Noël est la célébration de la vie. Au-delà de l'aspect festif, Noël est la célébration de l'espoir d'un lendemain meilleur. Ainsi, une place doit être accordée aux enfants », a affirmé Michèle Pépé. D'où le geste d'Opera News en faveur des enfants de Koumassi. Elle a aussi traduit sa reconnaissance au maire de la commune de Koumassi, Cissé Bacongo pour son engagement aux actions d'Opera News qui est une application d'information et d'actualités créée en 1995 en Norvège et compte plus de150 millions d'utilisateurs en Afrique.

Mabéa Jean-Claude, représentant du maire de Koumassi, a salué cet acte social et a remercié les donateurs qui viennent non seulement apporter la joie aux enfants mais aussi soulager leurs familles. Il a profité de cette occasion pour rappeler toutes les actions entreprises par l'équipe municipale de Koumassi pour améliorer le cadre de vie des populations. « Koumassi considéré comme un quartier précaire est en train de se transformer en un quartier ultra moderne », a-t-il soutenu.