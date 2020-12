Cote d'Ivoire: Cohésion sociale - Laurent Tchagba prône la solidarité à Attécoubé

Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, par ailleurs député de la commune d'Attécoubé et président de la fondation TBL, qui s'évertue depuis sept ans à offrir le bonheur aux populations a, au cours d'une cérémonie riche en couleur, appelé celles d'Attécoubé à la solidarité.

Le 20 décembre, au terminus 04, il a traduit sa volonté de voir la circonscription dont il est le député pratiquer la solidarité. C'était au cours d'un arbre de Noël qui a réuni plus d'un millier d'enfants et leurs parents. Lors de cette célébration placée sous le patronat du Premier ministre Hamed Bakayoko et la présidence du Pr Bakayoko-Ly Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, il a indiqué que c'était l'une des visions fortes du Président de la République, Alassane Ouattara. Parce qu'au cours de la campagne pour la présidentielle, le Chef de l'État a partagé sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire.

C'est pour cette raison que la Première dame, précise-t-il, a permis à des milliers d'enfants de la Côte d'Ivoire, toutes ethnies confondues, de célébrer Noël, en leur offrant des cadeaux au cours d'une belle fête en leur honneur, la semaine dernière. « Dans son programme de société, le Président de la République a parlé d'une Côte d'Ivoire solidaire. Nous prônons Attécoubé solidaire qui est une copie de sa vision », fait-il savoir.

Le député d'Attécoubé a illustré ses dires par le fait que pour le présent arbre de Noël, plus de 1200 enfants issus du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre du pays étaient présents avec leurs parents. Une façon pour lui de permettre à toutes ces populations d'échanger et de vivre des moments de joie ensemble, afin de s'inscrire dans la vision du Président Alassane Ouattara et son épouse.

Juliette Bohui, magistrate, directrice des Affaires juridiques et de la coopération, représentant la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimée Zebeyoux, a salué l'initiative du ministre de l'Hydraulique, parrain de la cérémonie, qui contribue à l'épanouissement des enfants. « C'est vraiment une occasion pour les tout-petits d'Attécoubé de passer d'agréables moments », a-t-elle dit.