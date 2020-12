Cote d'Ivoire: Toulepleu/ Festival Drouho 2021 - La mairie "invite" tout le département le 2 janvier à Guiellé

L'apothéose des festivités de fin d'année à Toulepleu, cette année, sera à Guiellé lors du "Drouho 2021'' qui se tiendra le samedi 02 janvier 2021. Cette édition est placée sous l'égide du conseil municipal de Toulepleu.

L'information a été donnée le samedi 19 décembre dernier, lors d'une conférence de presse à la résidence de Mme Guidy Solange, 1er Adjoint au maire de Toulepleu et animée par Denis Kah Zion maire de Toulepleu.

Selon le maire de la Commune de Toulepleu, le conseil municipal a prévu une ligne de festivités dans le budget, et l'organisation d'un festival aux mois de Mars-avril dernier et malheureusement la crise sanitaire de la Covid-19 a empêché l'organisation du festival.

Ensuite, les différentes crises pré-électorale, électorale et post-électorale n'étaient pas propices à un festival. « Nous sommes en fin d'année, et les fins d'année sont des moments de réjouissance .Il faut donc égayer les parents »a dit le premier magistrat de la Commune de Toulepleu avant de donner plus de détails.

«Nous avons opté à appuyer un village, le village de Guiellé qui est à 4 km de Toulepleu et à l'entrée de la commune parce que 2eme village de la commune et qui a une activité de purification chaque année et nous sommes à la 50eme édition. Donc nous avons décidé d'inviter tout Toulepleu à Guiellé pour la purification de notre département et de notre pays» a-t-il ajouté.

En effet, selon les organisateurs, ledit festival qui met en valeur leur identité et participe à la préservation de la spiritualité ancestrale africaine a lieu d'être promu par la Mairie qu'ils dirigent. « Nous avons sollicité et obtenu un accompagnement tant en numéraires qu'en nature de la part du ministère du Tourisme et Loisirs. C'est pourquoi nous adressons nos vifs remerciements au Ministre Siandou Fofana».

Selon le Commissaire général du festival par ailleurs conseiller municipal, chef de la Commission culture loisir et tourisme, Armand Behe, Drouho se déroulera en deux temps. La première partie est dédiée aux patriarches et aux initiés du village. Quant à la deuxième partie, elle est offerte aux populations et aux invités.

Cette dernière partie est marquée par une grande procession à travers le village, pavoisé de blanc, symbole de pureté, de joie et d'amour. Au programme, il y aura d'abord l'inauguration du foyer des jeunes de Guiellé construit et équipé par la mairie de Toulepleu avec à sa tête le maire Denis Kah Zion.

Par la suite, il est prévu des danses traditionnelles, des concours de danse de masques, des jeux traditionnels du terroir, un match de football féminin. Egalement un concours culinaire mettra en compétition 3 femmes Gueré, 3 femmes Malinké, 3 femmes de la Cedeao, 3 femmes Baoulé, 3 femmes Dan et 3 femmes Akan du sud.

Il faut noter que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique et culturel en Côte d'Ivoire. Selon les organisateurs, à travers Drouho 2021, la mairie de Toulepleu veut exhorter les populations à la paix et à la cohésion sociale.