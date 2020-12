Afrique: Electional A CAF - Jacques Anouma bénéficie du soutien de Didier Drogba

La rencontre était attendue. Elle a finalement eu lieu, le jeudi 17 décembre, à Abidjan. Le candidat déclaré à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF), Jacques Anouma s'était engagé à rencontrer les trois personnalités, candidates à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Cette démarche obéissait, selon lui, au besoin d'unir la famille du ballon rond local autour de sa candidature, montrer à l'extérieur que la Côte d'Ivoire veut la présidence de la CAF et forme donc un bloc uni, soudé, autour de son candidat.

Après donc les candidats Sory Diabaté et Yacine Idriss Diallo, il ne restait que Drogba pour boucler la boucle. Et c'est chose faite depuis la soirée du 17 décembre où l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football est allé présenter son projet à l'ex-international, à son QG de campagne à Angré, dans la commune de Cocody.

Des instants conviviaux empreints de franchise au cours desquels Jacques Anouma a expliqué le sens de sa candidature et surtout sa volonté à diriger l'organe continental. De quoi à rallier à sa cause l'icône nationale. «Je suis heureux d'être ici cet après-midi. Nous nous sommes parlé en toute franchise et avec sincérité. Je remercie Didier pour son engagement à soutenir ma candidature», a déclaré Anouma.

Des propos corroborés par le vainqueur de l'UEFA Champion's League 2012. «Toute compétition doit reposer sur des valeurs. Ce sont ces valeurs qui doivent gouverner toute initiative et action. Vous avez, j'en suis convaincu, placé votre candidature sous le signe de certaines de ces valeurs que vous incarnez. Mon équipe et moi ne saurions rester en marge de cet élan de solidarité dynamique et multiforme à votre candidature. Nous sommes à vos côtés. Vous avez notre soutien», a confié Drogba.

Le soutien de l'ancien capitaine des Eléphants s'ajoute ainsi à celui de Sory Diabaté et de Yacine Idriss Diallo. Avec eux d'autres internationaux et ex-internationaux, Max-Alain Gradel, Yaya Touré, Guy Demel, Barry Boubacar Copa, Gervinho, adoubent la candidature de l'Ambassadeur Jacques Anouma.

Une candidature qui bénéficie également de l'onction du gouvernement ivoirien qui est engagé à tout mettre en œuvre pour le succès final. En plus de la Côte d'Ivoire, son pays, Anouma est oint par le Kenya, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso. Pour l'élection du 12 mars 2021, quatre candidats lorgnent le fauteuil d'Ahmad, suspendu par la FIFA, pour une durée de cinq années de toutes activités relatives au football. En plus de l'Ivoirien Jacques Anouma, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Sud-africain Patrice Motsepe sont en lice.