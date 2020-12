Cote d'Ivoire: Bamba Cheick Daniel pressé de partir pour se consacrer au taekwondo d'entretien (Fédération ivoirienne de taekwondo)

interview

Bamba Cheick Daniel a annoncé, le samedi 19 décembre 2020 au Palais du Taekwondo à Adjamé-Cocody au cours de l'assemblée générale ordinaire qu'il ne sera pas candidat pour un autre mandat à la tête de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Dans cet entretien réalisé au terme de l'assemblée générale ordinaire, il évoque notamment la question de sa succession.

Pourquoi avez-vous décidé de ne plus vous représenter à un autre mandat concernant la présidence de la fédération ivoirienne de taekwondo ?

Après douze années de règne donc 3 mandats à la tête de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo, je trouve qu'un autre mandat serait de trop. Grâce à cette fonction, j'ai occupé d'autres hautes fonctions entre autre directeur de cabinet au ministère de l'intérieur et aujourd'hui directeur du domaine foncier et rural. Toutes ces tâches sont épuisantes et réléguent la famille au second plan. Mais grâce au Seigneur j'ai pu tenir toutes ces charges. Il y'a une équipe dynamique qui a travaillé avec moi, qui a vécu à fond la gestion du taekwondo ivoirien à mes côtés; je la trouve apte à conduire la destinée de cette discipline les années à venir.

On apprend aussi qu'il y a une dissidence?

Les plaignants ne valent même pas une poignée de riz. Je dis que grâce aux uns et aux autres, les choses se sont bien passées. On a travaillé dans le strict respect de nos prédécesseurs.

Avez-vous préparé votre succession ?

Je n'ai consulté personne même pas mes vice-présidents pour la prise de cette décision. Je ne pense pas qu'il y ait une plainte, car j'ai tout donné pour ce sport. À la question de la succession, pour ma part on ne prépare personne car les gens émergent d'eux-mêmes. Entre eux, ils sauront faire le choix de l'homme idéal parmi ceux qui ont bossé à mes côtés. Ils se sont tous battus, et ils sont prêts à relever les défis futurs.

Avez-vous un nom ?

Je n'ai pas de nom.

Êtes-vous satisfait de vos trois mandats ?

Il n'y a pas plus grande joie pour un président qui a obtenu deux médailles olympiques. Il n'y a pas plus grande joie pour un président qui qualifie des athlètes aux Jeux Olympiques, trois athlètes dont deux d'entre eux reviennent avec des médailles. Un président qui obtient quatre places aux prochains jeux et qui est d'ailleurs tête de lice des champions. Il n'y a pas plus grande joie pour un président qui crée des masters au niveau du taekwondo. Il ne peut qu'être heureux. Je suis heureux et satisfait.

Après avoir bâti tous ces joyaux, n'est-ce pas avec beaucoup de chagrin que vous quittez le navire?

Je suis pressé de partir. Vous ne pouvez pas comprendre la pression qui existe dans ce milieu. Vous êtes toujours en alerte dès qu'un adepte ou pratiquant du taekwondo est face à un événement heureux ou malheureux. J'avais voulu rester et certains le souhaiteraient, mais c'est le temps propice qui est venu que je m'en aille. Je suis vraiment content de me décharger de tout ça. Quitte à eux de continuer cette bonne marche du taekwondo en sachant faire de bons choix. J'ai fait ma part durant mon passage à la tête de cette fédération.

Resterez- vous toujours dans la famille du taekwondo ?

Après douze années dans ce milieu et à 61 ans, je ne pense pas me retirer d'un coup. J'ai un club au golf et un autre à Yamoussoukro, voilà je m'engagerai désormais au taekwondo d'entretien.

Vos vœux à l'endroit des sportifs ivoiriens ?

Le sport étant un creuset d'union et de solidarité. Je souhaite vivement que toutes ces valeurs demeurent.