Cote d'Ivoire: Education-Formation / Maisons Digitales - La salle de formation des formateurs de l'INJS ouvre ses portes

Un autre acte de son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes. La Fondation Orange Côte d'Ivoire, dans le cadre de la pérennisation de son projet «Maisons Digitales» lancé depuis 2016, a ouvert une salle de formation des formateurs à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).

Logée au sein de l'Ecole normale supérieure de l'éducation permanente (ENSEP) de l'INJS, cette unité de formation est équipée de tablettes numériques, d'ordinateurs,... Fruit du partenariat entre l'établissement d'enseignement supérieur et cette Fondation, le centre assurera en amont la formation des éducatrices du programme à partir de la méthodologie de formation du projet Maisons Digitales. En clair, il s'agit pour l'INJS qui forme déjà les éducateurs permanents d'assurer la formation des formateurs des Maisons Digitales afin que tous ceux qui sortiront de là partent former les autres.

Et pour l'ouverture du centre, une quinzaine de femmes est déjà présente pour se faire former. Les cours seront dispensés par des enseignements issus tous de l'ENSEP. Une initiative appréciée et louée par le directeur de cabinet du ministère des Sports, Allah Yao François, et la chef de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Assamoua Mariam, vendredi 18 décembre 2020, lors de la cérémonie de remise du centre de formation «Maison Digitale» de l'INJS.

La directrice générale adjointe d'Orange Côte d'Ivoire, Nafy Coulibaly, est revenue sur l'engagement de la Fondation en faveur de l'autonomisation des femmes avec 16 Maisons Digitales, 4000 femmes formées, 19 primées dans le cadre de l'opération «Coup de Cœur Ô Féminin» pour plus d'une trentaine de millions F CFA.

A côté de la remise du centre de formation, la Fondation Orange a récompensé les lauréates 2020 «Coup de Cœur Ô Féminin». Une opération initiée en 2016 pour accompagner le programme Maisons Digitales et aider davantage les femmes bénéficiaires en vue de leur autonomisation.

Et pour cette année, Mmes Aka épse N'Guessan Yampoué (Maison Digitale de Bonoua), Ahouré Acouba Solange (Maison Digitale de Bonoua) et Martine Attoucat Atat (Maison Digitale de Toumodi) ont reçu respectivement des chèques 3 000 000, 2 194 000 et 1 344 000 FCFA pour développer leur business.