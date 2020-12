Sénégal: Economie - Ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi

L'emprunt du port de Dakar coté à la Brvm

La première cotation de l'emprunt obligataire du Port Autonome de Dakar (Pad) a été effectuée, vendredi, à Dakar, en présence du directeur général de la Brvm, Dr. Edoh Kossi Amenounve et celui du Pad, Aboubacar Sadikh Bèye. Sur un montant recherché de 60 milliards de FCfa, l'opération sursouscrite (158 %) a été clôturée par anticipation. Ce qui démontre, selon la Brvm, la confiance des investisseurs et la signature de qualité du Port autonome de Dakar et la profondeur du marché. Elle précise que les souscripteurs proviennent de plusieurs pays (Afrique du Sud, France, les Émirats Arabe Unis, etc.) en plus de l'Uemoa. Les particuliers ont participé pour environ 9 % de l'opération. Les fonds sont destinés à construire un nouveau Port au Sénégal à 70 km de Dakar, à Ndayane.

Aéroport Dakar Blaise Diagne, certifié « Airport Health Accreditation »

L'aéroport Dakar Blaise Diagne a reçu, le vendredi 18 décembre 2020, sa certification au programme, « Airport Health Accreditation » conçu par le Conseil international des aéroports (Aci Monde), indique un communiqué. Ce programme est mis en place pour rassurer les voyageurs que l'aéroport et ses installations restent sûrs et que des précautions sont prises pour réduire tout risque relatif à leur santé surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Avec cette certification, l'aéroport Dakar Blaise Diagne offre une expérience aéroportuaire sûre à tous les voyageurs, conforme aux mesures sanitaires selon les lignes directrices de l'Aci, dans le cadre du programme de redémarrage et de la reprise des activités aéronautiques, et par les recommandations du groupe de travail du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile mondiale (Oaci) sur la mise en œuvre des meilleures pratiques de l'industrie. Dakar a atteint cet objectif grâce à l'implication de toutes les équipes de la plateforme, en collaboration avec celles du ministère de la Santé et de l'action sociale et les équipes du ministère du Tourisme et des transports aériens, et particulièrement grâce au département Qse. Cette certification est valable pour un an.

FINANCIAL AFRIK AWARDS

Marie Odile Sène Kantoussan, Dg de Cgf Bourse « Financier de l'année »

La directrice générale de Cgf Bourses a été désignée « Financier de l'année » lors de la 3ème édition des Financial Afrik Awards. Marie Odile Sène Kantoussan est diplômée en gestion et finance en Tunisie. Elle a participé à la structuration des grands projets d'introduction en Bourse. En 2020, Cgf Bourses a obtenu le renouvellement de sa notation en qualité de gestion avec l'agence Wara en maintenant la note cinq étoiles. Cgf Bourses est aussi la seule Sgi de l'union notée en étant également certifiée Iso depuis 2005. Récemment, elle a obtenu son agrément pour la bourse en ligne, soit la deuxième société d'intermédiation boursière évoluant à la Brvm.

DISTINCTION

Le Pr Babacar Sène dans le trio des « économistes de l'année »

Directeur du Centre de recherches économiques appliquées (Crea) et du Laboratoire de finances pour le développement (Lafidev), le professeur Babacar Sène, agrégé d'économie et spécialisé en monnaie et finances a été désigné « Economiste de l'année » par Financial Afrik Awards. Il a été distingué aux côtés d'autres économistes comme Carlos Lopez - ancien secrétaire général de la commission économique pour l'Afrique - et Albert Alsia, auteur du livre « Value creation in private equity ». « Le Pr Sène incarne le renouveau de la pensée économique en Afrique », notent les membres du jury. Avec d'autres collègues, ils ont publié l'ouvrage « Pratiques des marchés de capitaux dans l'Uemoa ».

MARCHES DES CAPITAUX

La Bad autorisée à emprunter 5548 milliards de FCfa

Le Conseil d'administration du groupe de la Bad annonce avoir autorisé l'institution financière à emprunter un montant maximum de 10,4 milliards de dollars, soit près de 5548 milliards de FCfa, sur les marchés de capitaux au titre de son programme d'emprunt 2021. La Bad précise que cette décision permet à la banque de mobiliser, l'an prochain, des fonds sur les marchés de capitaux internationaux afin de contribuer au financement de ses projets et de son programme sur le continent africain. La Banque africaine de développement est active sur plusieurs marchés internationaux en dollar américain, dollar australien, euro et livre sterling. La banque continuera de promouvoir le développement des marchés de capitaux africains avec l'émission de dette libellée en monnaie locale pour faciliter le financement de ses opérations dans ces mêmes devises, parallèlement à d'autres initiatives.

ECHANGES MONDIAUX AU 3ème TRIMESTRE

Le volume du commerce repart à la hausse

D'après des statistiques publiées par l'Organisation mondiale du commerce (Omc), le 18 décembre, le volume du commerce mondial des marchandises est reparti à la hausse au troisième trimestre 2020 après avoir subi une forte chute au deuxième trimestre en raison de la crise liée à la Covid-19. Le redressement observé au troisième trimestre a contribué à limiter la contraction du commerce mondial enregistrée depuis le début de l'année. Au troisième trimestre, le volume du commerce des marchandises a augmenté de 11,6 % par rapport au trimestre précédent après avoir reculé de 12,7 % au deuxième trimestre (révisé à la hausse par rapport à une baisse initialement estimée de 14,3 %).

MOUVEMENT TRANSFRONTALIER DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

La communauté douanière mondiale s'engage

A l'occasion de sa 137ème session, tenue la semaine dernière, le Conseil de coopération douanière a adopté, à l'unanimité, une résolution sur le rôle de la douane dans la facilitation des mouvements transfrontaliers de médicaments et vaccins revêtant une importance cruciale. La résolution marque une étape « importante » dans les efforts de la communauté douanière internationale pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 sur les économies et les sociétés dans le monde. La communauté douanière mondiale annonce des mesures spécifiques pour contribuer aux efforts de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne mondiale de distribution de vaccins.

COMPETITIVITE DES ENTREPRISES

1,2 milliard de Fcfa à 62 Pme

Le ministre du Commerce a présidé, vendredi, à Kaolack, une cérémonie de signature de conventions de financement entre le Bureau de mise à niveau (Bmn) et une cinquantaine de Pme dans le cadre d'une initiative gouvernementale de soutien aux entreprises d'un montant de 1,2 milliard de FCfa.

L'Initiative spéciale formation et emploi et le financement pilotée par le Bureau de mise à niveau (Bmn) et la Coopération technique allemande (Giz) ont procédé, vendredi, à Kaolack, à la signature de conventions de financement avec une cinquantaine de Petites et moyennes entreprises (Pme) des régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. La cérémonie présidée par le ministre du Commerce et des Pme a permis de distribuer près de 1,2 milliard à 62 Pme. Aminata Assome Diatta a rappelé les objectifs et enjeux de ce programme soutenu financièrement par l'Union européenne. « Ce programme a pour objectif de promouvoir la compétitivité des Pme et la création d'emplois décents et durables. Il cible les entreprises du secteur productif implantées dans les six régions », a-t-elle précisé.

Selon le ministre, les résultats obtenus depuis son lancement, en janvier dernier à Kaolack, sont encourageants avec près de 3 milliards d'investissements approuvés et plus de 258 millions de primes versés aux Pme, sans compter la consolidation de 1192 emplois maintenus et consolidés.

Les entreprises bénéficiaires évoluent dans le secteur semi-industriel, la transformation des produits locaux et le bio médical. Le Bureau de mise à niveau qui les accompagne a ouvert six bureaux relais dans les régions et une antenne est prévue à Sedhiou, selon son directeur Ibrahima Diouf.