Egypte: Le Président Al-Sissi se réunit avec le PM et le ministre des communications

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui le Premier ministre Mostafa Madbouly et le ministre des communications et des technologies de l'information le Dr. Amr Talaat.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur "le suivi des projets nationaux liés au secteur des communications et des technologies de l'information".

M. le Président a dirigé d'utiliser les dernières technologies et normes internationales pour mettre en œuvre des projets du secteur des communications et des technologies de l'information, pour doubler les capacités de l'infrastructure d'information numérique du pays, ce qui contribue directement aux efforts de transformation numérique. Outre, la formation des cadres humains sur les compétences numériques pour soutenir les performances du gouvernement et fournir les derniers services numériques pour les citoyens et le secteur des entreprises au niveau de la République, ce qui mène à l'inclusion numérique et à la consolidation des règles de l'économie numérique.

Le porte-parole a déclaré aussi que, le Ministre des communications a présenté au cours de la réunion la position exécutive d'un certain nombre de projets mis en œuvre par le Ministère dans le secteur des communications et des technologies de l'information, qui comprenaient la préparation d'une stratégie d'intelligence artificielle, augmentant le niveau de performance des services gouvernementaux, ainsi que l'élargissement de la préparation des cadres humains dans le secteur des communications et des technologies de l'information.

Ainsi que préparer les compétences numériques et les efforts de fabrication d'ordinateurs scolaires, dans le cadre de l'intérêt de renforcer la concentration sur la construction de l'être humain égyptien.Au cours de la réunion, M. le Président a également été informé des axes de mise en œuvre des initiatives «Égypte numérique» et «Notre avenir numérique», ainsi que les efforts visant à développer l'infrastructure Internet, afin de faire face à l'utilisation intensive au cours de la période actuelle en raison des répercussions de la pandémie de Corona.

En plus des progrès accomplis dans l'amélioration de l'efficacité des bureaux de poste, qui ont vu le développement de 1600 bureaux nationals équipés de services bancaires et immobiliers, ainsi aue de tous les services d'inclusion financière de la microfinance, du crédit à la consommation, de la micro-assurance et d'un portefeuille mobile numérique.Le Dr. Amr Talaat a également indiqué que la nouvelle capitale administrative avait été choisie comme capitale arabe numérique pour l'année 2021 par le Conseil des ministres arabes des communications et de l'information.

Cela est dû à son infrastructure numérique et technologique ultra-avancée, et à son adhésion aux efforts visant à réaliser la transformation numérique et le développement des compétences et des capacités numériques dans le pays. Ainsi qu'à son hébergement de l'Université de l'information de Misr, qui est la première du genre dans la région, comme le ministre des Communications a expliqué que ce choix contribuera à afficher le développement de l'infrastructure internationale de l'information en Égypte, à promouvoir la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, en plus d'attirer l'attention des entreprises internationales sur la capitale administrative en tant que ville intelligente qui s'appuie sur tous ses services et installations sur des systèmes numériques modernes.

Il a de même ajouté que l'Égypte a progressé dans le classement mondial de la «préparation du gouvernement à l'intelligence artificielle» au cours de cette année, passant de la 111e position à la 56e place dans le monde grâce aux grands efforts gouvernementaux et aux nombreuses initiatives dans le domaine de la technologie et de la numérisation.