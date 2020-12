Egypte: Le Président Al-Sissi accueille le PDG du groupe Vodafone

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui M. Nick Reed, PDG et directeur général de Vodafone Global Group, en présence du Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouly, du ministre des Communications et des Technologies de l'information le Dr. Amr Talaat, et le PDG de Vodafone Égypte.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur l'examen de la coopération conjointe avec le groupe mondial "Vodafone", dans le secteur des télécommunications et des technologies de l'information.M. le Président a souligné le souci de l'État d'une coopération fructueuse et constructive avec les entreprises internationales ayant une longue expérience dans tous les domaines, en tant que partenaires pour le développement en Égypte, y compris la promotion des investissements mondiaux de "Vodafone" en Égypte, le soutien de la coopération avec elle, à la lumière des grandes expériences du groupe dans les domaines des communications et de la transformation numérique, le recours aux systèmes technologiques modernes pour gérer les nouvelles installations et villes, ce qui représente un pilier fondamental du plan de numérisation et de développement global en Égypte.

De sa part, le PDG du groupe mondial «Vodafone» a affirmé que le processus de développement global en Égypte, et les projets nationaux gigantesques dans tous les domaines se reflètent clairement sur le climat d'investissement et les opportunités en Égypte, d'une manière qui encourage «Vodafone» à y étendre ses activités en tant qu'un des principaux marchés dans la région, au secteur des télécommunications et des technologies de l'information, les applications qui soutiennent les systèmes de travail urbains et les services intelligents, d'une manière qui contribue au processus d'inclusion financière, à la réalisation du développement durable, et l'évolution du système de services fournis aux citoyens et à l'offre de plus de possibilités d'emploi.

Le PDG du groupe mondial «Vodafone» a également expliqué que la voie équilibrée et sage que l'Égypte avait empruntée, pour faire face à la crise de Coronavirus avait remarquablement contribué à préserver l'activité économique, commerciale et de services dans le pays et à atteindre des taux de croissance positifs contrairement à la plupart des pays du monde, y compris les principaux pays, ajoutant que " Vodafone explorera les opportunités d'expérimenter les réseaux mobiles de cinquième génération (5G) dans la nouvelle capitale administrative, en raison de son infrastructure moderne, ainsi que pour l'hébergement de l'Université "Masr des Informatiques", qui est la seule du genre au Moyen-Orient et en Afrique.

Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé les moyens de coopération avec le groupe "Vodafone", et d'augmenter ses investissements dans le secteur des télécommunications en Égypte, notamment à la lumière des énormes opportunités offertes par le marché égyptien, ainsi que des nombreuses initiatives lancées par l'Égypte ces dernières années dans le but de réaliser un saut qualitatif dans la société grâce à localiser la technologie, à faire progresser le domaine de l'industrie et de la conception électroniques, ainsi que l'infrastructure moderne dont jouit l'Égypte.